Con la premisa de que emprender e innovar vuelve a ser uno de los motores del desarrollo argentino, Endeavor Argentina celebró una nueva edición de Experiencia Endeavor Buenos Aires en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

El encuentro, reunió a miles de asistentes para compartir historias, herramientas, aprendizajes y oportunidades de conexión.

La agenda de este año fue pensada para emprendedores en todas las etapas: quienes están arrancando, quienes ya tienen tracción y quienes buscan escalar.

El encuentro anual de Endeavor Argentina reunió a referentes del ecosistema emprendedor para debatir sobre innovación, crecimiento e inteligencia artificial

“Experiencia Endeavor siempre fue el lugar donde alguien puede llegar con una idea o una compañía en etapa inicial y salir con una conexión, un aprendizaje o una conversación que le cambie la cabeza”, señaló María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

Durante su exposición, Bearzi apeló a una metáfora futbolera para describir el desafío de emprender. “Salir a la cancha no implica tener todo resuelto ni, por supuesto, el resultado asegurado. Implica arrancar igual. Implica prepararse muchísimo y, en un momento, decidir empezar”. Y agregó: “ Definitivamente, el partido se gana en la cancha y no en el vestuario” . La ejecutiva también resaltó que Endeavor lleva más de 25 años acompañando el crecimiento de emprendedores en el país.

La inteligencia artificial ocupó un lugar central en la agenda del encuentro. En un contexto donde esta tecnología está transformando la forma en que se crean, escalan y operan las compañías, las charlas giraron en torno a cómo la IA está redefiniendo industrias enteras, acelerando oportunidades y ampliando las posibilidades para construir empresas globales desde la Argentina.

Uno de los casos destacados fue el de Franco Rodríguez Viau, fundador de Satellites on Fire, una startup tecnológica que previene incendios forestales. La compañía desarrolló un sistema que procesa información proveniente de más de diez satélites cada cinco minutos mediante modelos propios de inteligencia artificial, permitiendo detectar focos de incendio horas antes que los sistemas tradicionales.

La solución ya genera alertas automáticas a través de WhatsApp para brigadistas y organismos de respuesta, facilitando intervenciones tempranas. Según explicó Rodríguez Viau, durante el último año la tecnología contribuyó a combatir más de 600 incendios forestales en 21 países.

La agenda también incluyó otros casos que reflejan la diversidad del ecosistema emprendedor argentino. En el bloque “Tecnología que resuelve problemas de la humanidad”, participaron Maxi Salzmann, de Tecnomotion, y Ana Gorodisch, de Kuvia, junto a Rodríguez Viau. Más tarde, Juan Manuel Baruffaldi, fundador de DeepAgro, y James Daintree, de Conexa, compartieron sus experiencias en la charla “Emprender fuera del molde”, mientras que Flopi Jinchuk (The Chemist Look), Ivo Kraljev (Arbanit) y Matías Palermo (King of the Kongo) fueron protagonistas del panel “Hecho en Argentina”, donde abordaron el desafío de construir marcas y empresas con proyección internacional desde el país.