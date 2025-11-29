Donald Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela: lista de aerolíneas que ya suspendieron operaciones. (Imagen: Archivo).

Investigan el asesinato de un hombre abatido en plena calle: la Policía cree que el sicario se equivocó de persona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “totalmente cerrado”. La declaración estuvo dirigida a aerolíneas, pilotos y organizaciones criminales, y generó impacto en el tráfico aéreo hacia el país, aunque hasta ahora no se informó de una orden internacional formal que implemente el bloqueo.

En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”. Sus palabras se difundieron en medio del refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Días antes, Trump había anticipado posibles nuevas operaciones contra presuntos narcotraficantes venezolanos no solo por mar, sino también por tierra. Durante un discurso por Acción de Gracias desde Mar-a-Lago agradeció esa labor y aseguró: “Se detiene alrededor del 85% por mar… y vamos a empezar a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, y eso va a comenzar muy pronto”.

Las palabras de Trump que desataron la suspensión de vuelos

La advertencia del mandatario coincidió con una serie de alertas sobre la seguridad aérea en la región, lo que llevó a varias compañías internacionales a revisar sus operaciones hacia Venezuela. El martes, múltiples aerolíneas anunciaron la suspensión de vuelos con origen o destino en el país, según informó RTVE.

Entre las empresas que confirmaron cancelaciones figuran Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Estelar, TAP, Avianca, LATAM, Turkish Airlines, GOL y Laser. Además, se prevé que otras aerolíneas adopten medidas similares en los próximos días tras el mensaje del presidente estadounidense.

Donald Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela: lista de aerolíneas que ya suspendieron operaciones. (Imagen: Archivo).

Plus Ultra, que operaba la ruta Madrid-Caracas los martes, jueves y sábados, anunció la cancelación total de sus servicios. En tanto, la venezolana Estelar suspendió ese mismo trayecto entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre. A estas decisiones se sumó la recomendación del Gobierno de España de evitar el espacio aéreo venezolano hasta el 1 de diciembre.

Sin negociación: Trump exige la salida inmediata de Maduro

Según información difundida por medios internacionales, el gobierno de Donald Trump descartó abrir una mesa de negociación con Nicolás Maduro y sostuvo que no habrá concesiones en un eventual proceso de transición política. El presidente estadounidense planteó la necesidad de una salida inmediata del mandatario venezolano como condición para descomprimir la escalada de tensión entre ambos países.

La exigencia incluye el abandono del país de los principales jerarcas del chavismo, señalados por Washington como piezas centrales del aparato de poder: Diosdado Cabello, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, figuras clave del oficialismo. Para Estados Unidos, todos integran la estructura que sostiene al régimen y que se beneficia de actividades ilegales.

Donald Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela: lista de aerolíneas que ya suspendieron operaciones. (Imagen: Archivo).

Cartel de los Soles: designación como organización terrorista

Horas después de la comunicación telefónica con Nicolás Maduro, Estados Unidos dio un paso adicional al anunciar la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una calificación que habilita sanciones más severas, congelamiento de bienes y acciones judiciales contra cualquier persona o entidad vinculada con el grupo.

La administración Trump sostiene que la red estaría liderada por el propio Maduro, junto con altos mandos civiles y militares, dedicados al narcotráfico y a otras actividades criminales. Caracas rechazó las acusaciones y las calificó como un “invento” destinado a justificar una intervención externa, en medio de una creciente presión política y militar.