La Embajada de Estados Unidos agregó un nuevo requisito para tramitar la visa. ¿A quiénes abarca?

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá ha previamente anunciado una modificación clave en el proceso de solicitud de visas tipo F, M y J que impactará directamente a estudiantes, becarios y participantes en programas de intercambio.

Aunque no se trata de una eliminación masiva de visas, sí se establece un control más riguroso que podría conducir más denegaciones y restricciones para aplicar en el futuro.

¿Qué exige la Embajada de EE.UU. para solicitantes de visas F, M y J?

Desde mediados de junio, la Embajada de EE.UU. en Bogotá confirmó que los solicitantes de visa de no inmigrantes tipo F (estudiantes académicos), M (estudiantes vocacionales) y J (intercambios culturales) deberán ajustar la configuración de privacidad de sus redes sociales y dejarlas como públicas.

Esta exigencia busca facilitar el proceso de verificación de identidad y admisibilidad de quienes desean ingresar al país bajo estas categorías.

EE.UU. intensifica la verificación de redes sociales para la visa: ¿qué implica?

Como parte de una política migratoria más estricta que el presidente Donald Trump promueve desde 2019, el Departamento de Estado reforzó el análisis de redes sociales como una herramiento clave en la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

Los solicitantes deberán ingresar en el formulario DS-160 todos los nombres de usuario que hayan utilizado en redes sociales durante los últimos cinco años.

Esta información no es opcional: omitirla puede resultar en la denegación inmediata de la visa y en la inelegibilidad para solicitudes futuras, lo que implica un endurecimiento en los procesos y en la evaluación de los perfiles migratorios.

Omitir información sobre redes sociales podría resultar en la denegación de la visa y en la inelegibilidad para futuras solicitudes (Fuente: Archivo).

¿Qué redes sociales deben declarar los solicitantes de visa?

Los formularios de solicitud contemplan plataformas populares como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, entre otras. Todas las cuentas vinculadas deben estar visibles al momento de la revisión, permitiendo al oficial consular acceder a la información pública del perfil.

Es fundamental que los solicitantes se aseguren de cumplir con esta directriz antes de agendar su cita, ya que cualquier inconsistencia en la veracidad de los datos podría afectar negativamente su proceso migratorio.

¿Cómo consultar citas y requisitos para visas de EE.UU.?

Para verificar la disponibilidad de citas o iniciar una solicitud bajo estas nuevas condiciones, los interesados deben ingresar al sistema oficial de programación de entrevistas: https://ais.usvisa-info.com/es-co/niv

Es recomendable revisar cuidadosamente los requisitos actualizados antes de iniciar el proceso, ya que cualquier omisión o error podría tener consecuencias migratorias a largo plazo.