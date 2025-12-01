¿Estalla la Tercera Guerra Mundial? Rusia amenaza a Japón y aumenta la alerta global en medio de ejercicios militares en la región

En medio de la escalada de tensión en el Caribe, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que había hablado con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles de la conversación. Aun así, periódicos han informado un importante dato de la charla: Trump le habría indicado a Maduro que debe abandonar Venezuela.

La tensión entre EE.UU. y Venezuela ha crecido en los últimos días y este sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores “cerrado”, según recogió la Agencia EFE.

Trump a Maduro: “Tiene que abandonar el país ahora”

Donald Trump realizó su habitual conversación con periodistas a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense cuándo se le preguntó si había hablado con Nicolás Maduro. “La respuesta es sí“, expresó el mandatario pero evitó abundar sobre los detalles: ”No quiero comentar al respecto”.

Medios estadounidenses aseguran que Maduro habría pedido una amnistía y el control de las fuerzas armadas venezolanas a EE.UU. (Fuente: archivo).

En paralelo, fuentes dijeron al Miami Herald que Trump había enviado un “mensaje contundente” al presidente de Venezuela al asegurarle: “Podés salvarte y a tus seres más cercanos, pero tenés que abandonar el país ahora”. El salvoconducto para Maduro, su esposa y su hijo tenía validez “sólo si aceptaba renunciar de inmediato”, algo a lo que el venezolano se habría negado.

La conversación entre los dos líderes se habría dado la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó el viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

Las demandas de Maduro a Trump que llevaron al fin de las conversaciones

Además de negar su renuncia, Maduro habría planteado una serie de contrademandas. “Solicitó una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido, y esta fue rechazada”, dijo la fuente anónima que habló con el periódico de Miami. Maduro también habría solicitado “mantener el control de las fuerzas armadas, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro, a cambio de habilitar elecciones libres” en Venezuela.

Estados Unidos rechazó la propuesta e insistió con la renuncia del mandatario venezolano. Según el mismo medio, Trump y Maduro no han vuelto a hablar desde entonces, a pesar de una intención abierta de Venezuela para nuevas comunicaciones.

Senador estadounidense asegura que Maduro se “podría ir a Rusia o a otro país”

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó este domingo que el Gobierno de Donald Trump le dio a “Nicolás Maduro la oportunidad de irse”. Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN, en la que añadió que entre las opciones presentadas estuvo “que se podía ir a Rusia o a otro país”.

Donald Trump le habría pedido la renuncia y exilio de Venezuela a Nicolás Maduro (Fuente: archivo). EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

La entrevista se produjo después de que Trump confirmara su conversación telefónica con Maduro, cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con EE.UU. desde 2019. “Sí. No diría que salió bien, ni mal. Fue una llamada telefónica”, expresó Trump este domingo a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida.

Aunque el mandatario estadounidense no precisó más detalles de la llamada, las acciones de su Gobierno se han intensificado en los últimos días tras advertir este sábado que “el espacio aéreo de ese país debería considerarse cerrado”, lo que ha originado cancelaciones de vuelos y licencias aeronáuticas hasta denuncias por parte del Gobierno venezolano por supuesto “amedrentamiento” de Estados Unidos.