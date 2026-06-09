Miles de contribuyentes tendrán más tiempo para cumplir con la presentación de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular. Sin embargo, la prórroga otorgada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no elimina los riesgos asociados a errores, omisiones o inconsistencias en las declaraciones.

El organismo reforzó los controles mediante cruces automáticos de información y los especialistas advierten que determinados fallos siguen siendo una de las principales causas de observaciones e intimaciones fiscales.

ARCA prorrogó el vencimiento de Ganancias y Bienes Personales

A través de la Resolución General 5851/2026, ARCA estableció una extensión excepcional para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los saldos correspondientes al período fiscal 2025.

La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como de quienes adhieren al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Con este cambio, el cronograma escalonado según terminación de CUIT quedó sin efecto y todos los contribuyentes tendrán una única fecha límite para cumplir con la obligación: el 27 de julio de 2026.

La decisión fue adoptada luego de pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas, que plantearon dificultades para completar correctamente las declaraciones dentro de los plazos originalmente previstos.

Los cuatro errores que pueden derivar en una intimación de ARCA

Los especialistas coinciden en que la mayoría de las observaciones se originan en inconsistencias que el organismo detecta mediante sistemas automáticos de control.

ARCA lanzó una advertencia clave: los cuatro errores que pueden disparar una intimación por Ganancias y Bienes Personales

1. No declarar todos los ingresos

Uno de los errores más frecuentes es informar únicamente la actividad principal y omitir ingresos adicionales.

ARCA cruza datos con bancos, empleadores y entidades financieras, por lo que cualquier diferencia entre la información declarada y la registrada por terceros puede generar alertas.

2. Cargar deducciones sin respaldo

Las deducciones deben estar respaldadas con documentación válida.

Cuando el organismo detecta conceptos declarados sin comprobantes o inconsistencias en la información presentada, puede requerir aclaraciones o iniciar controles adicionales.

3. No verificar la información informada por terceros

Los datos declarados son comparados automáticamente con la información enviada por bancos, tarjetas de crédito, empleadores y otros organismos.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar previamente que todos los importes coincidan antes de presentar la declaración.

4. Omitir datos en el SiRADIG

Para los trabajadores en relación de dependencia, uno de los errores más comunes consiste en no cargar correctamente deducciones o cargas de familia en el Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG).

La falta de actualización de estos datos puede generar diferencias que luego impacten en la declaración final.

Qué sigue venciendo en junio

La prórroga anunciada por ARCA no alcanza a todas las obligaciones fiscales.

Las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2442 y 4003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

Por su parte, el impuesto sobre Bienes Personales por Acciones y Participaciones Societarias mantiene su cronograma original de vencimientos durante junio, según la terminación del CUIT correspondiente.

Por qué conviene no esperar hasta el último momento

Los especialistas destacan que el tiempo adicional otorgado por ARCA debe utilizarse para revisar la información y no para postergar el trámite.

Además de verificar accesos, Clave Fiscal y servicios habilitados, recomiendan reunir toda la documentación respaldatoria antes de comenzar la carga de datos.

Una revisión final de la declaración puede resultar clave para detectar errores, inconsistencias o diferencias que podrían derivar en observaciones e intimaciones posteriores.