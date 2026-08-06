La cotización deldólar este jueves, 6 de agosto de 2026 llegó a 3149.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -1,81%.

La cotización del Dólar mostró una caída: en la última semana retrocedió -4.82% y en el último año acumuló -17.18%, evidenciando una tendencia bajista.

Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos diez días, el Dólar mostró una tendencia mayormente bajista, con cuatro repuntes intermitentes que no cambiaron la dirección general; no hubo jornadas planas y el período cerró con dos caídas consecutivas.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 32.10%, significativamente mayor al 13.80% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esta disminución sugiere una desaceleración en la fortaleza de la moneda con respecto a otros días.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 314.948 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 629.896 pesos y 500 dólares, 1.574.740 pesos, considerando un valor por unidad de 3.149,48 pesos.