Cada vez son más los hogares que se adhieren a las tendencias de las alternativas naturales, optando por soluciones para el hogar y prescindiendo de los productos químicos.

La combinación de detergente, bicarbonato de sodio y azúcar se ha convertido en la preferida de los entusiastas de la limpieza, ya que resulta esencial para higienizar y dejar las superficies impecables.

Combinar detergente con bicarbonato de sodio y azúcar: para qué es útil y por qué lo aconsejan (foto: archivo)

Para qué sirve la mezcla de bicarbonato y azúcar

Esta mezcla se presenta como el sustituto ideal para productos químicos, tendencia que cada vez adopta un mayor número de personas para evitar la lavandina en áreas en contacto con alimentos.

El detergente contiene tensioactivos que rompen la grasa y despegan la suciedad de la superficie, facilitando que el agua elimine todos los microorganismos.

En la misma línea, el bicarbonato actúa como un potente desengrasante y neutralizador de olores, características esenciales que lo convierten en un elemento apropiado para la higiene.

El azúcar proporciona un efecto abrasivo ligero al raspar y eliminar la suciedad, sin perjudicar ni dañar las superficies.

Sus usos principales abarcan la limpieza de mesadas, bajos mesadas, ollas, sartenes y azulejos. Además, se puede utilizar en el baño por su efecto higienizante.

Preparación de limpiador natural con bicarbonato, detergente y cáscara de limón

Para esta preparación, es necesario reunir 2 cucharadas de detergente líquido, 1 de bicarbonato de sodio y 1 de azúcar. Posteriormente, se deben seguir los pasos que se describen a continuación:

Colocar los tres ingredientes en un recipiente

Mezclar hasta lograr una pasta homogénea

En caso de que la mezcla se encuentre demasiado líquida, incorporar más bicarbonato.

Si la mezcla es demasiado sólida, agregar unas gotas de agua.

Precauciones para aplicar la mezcla en superficies sensibles

Para lograr un uso efectivo de la mezcla, es fundamental aplicar la cautela al utilizarla en superficies delicadas, como la madera sin tratar o el mármol pulido. Se sugiere ejecutar una prueba en una pequeña zona antes de proceder con la aplicación de la mezcla.

Este enfoque asegura la prevención de daños y garantiza la efectividad del método propuesto.

Alternativas naturales para una limpieza ecológica y eficaz

Cada vez más personas optan por soluciones sostenibles que minimizan el uso de plásticos en el hogar, además de las alternativas naturales para limpieza.

Expertos sugieren combinar el bicarbonato con aceites esenciales para potenciar la limpieza y dejar un aroma agradable en los espacios.