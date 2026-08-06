Los argentinos que viven en España o las personas que son residentes fiscales en España y perciben determinadas rentas de fuente argentina pueden acceder al tratamiento previsto en el Convenio para evitar la Doble Imposición entre Argentina y España. Sin embargo, ese beneficio no se aplica automáticamente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece que, para acceder a las ventajas contempladas en el convenio internacional, el beneficiario del exterior debe acreditar, cuando corresponda, su residencia fiscal mediante la documentación exigida por la normativa vigente.

Este requisito resulta clave porque permite aplicar las disposiciones del convenio y evitar una carga tributaria superior a la prevista para determinadas rentas obtenidas en Argentina por personas residentes en España.

Cuándo un residente en España debe presentar el certificado de residencia fiscal

ARCA explica que el certificado de residencia fiscal debe presentarse cuando un beneficiario del exterior pretende acceder al tratamiento especial previsto por un convenio para evitar la doble imposición respecto de rentas de fuente argentina. La acreditación de esa condición permite que el agente de retención aplique, cuando corresponda, las disposiciones del tratado vigente entre ambos países.

Esto significa que no todos los residentes en España deben presentar el certificado por el solo hecho de vivir allí. La obligación surge cuando desean invocar los beneficios del Convenio entre Argentina y España para evitar una doble tributación o acceder a las retenciones reducidas, exenciones u otros tratamientos previstos para determinadas rentas.

La Resolución General 5855/2026 sustituyó el régimen anterior y adecuó la forma en que los beneficiarios del exterior deben acreditar su residencia fiscal para que puedan aplicarse los convenios internacionales suscritos por Argentina.

Qué certificado exige ARCA y quién debe emitirlo

Para acreditar la residencia fiscal en España debe utilizarse un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad tributaria española competente.

Ese documento acredita que la persona es residente fiscal en España a los efectos del convenio internacional y constituye uno de los elementos que permiten acceder al tratamiento previsto por el acuerdo bilateral.

La normativa de ARCA exige esta acreditación para que el agente de retención argentino pueda aplicar correctamente las disposiciones del Convenio y evitar practicar retenciones superiores a las previstas cuando el tratado resulte aplicable.

Qué regula el Convenio entre Argentina y España para evitar la Doble Imposición

Es argentina, pero ahora vive en España y se sorprende por la diferencia en los precios: "Puedo comer salmón y palta". Fuente: Archivo

El Convenio para evitar la Doble Imposición firmado entre Argentina y España tiene como objetivo impedir que una misma renta quede gravada dos veces en ambos Estados y establecer qué país tiene derecho a gravar cada tipo de ingreso.

El acuerdo se aplica a personas residentes de uno o ambos Estados y contempla reglas específicas para distintas categorías de rentas, como dividendos, intereses, regalías, beneficios empresariales y otras ganancias comprendidas dentro de su ámbito de aplicación.

No obstante, el convenio no elimina automáticamente todos los impuestos. Lo que hace es distribuir la potestad tributaria entre ambos países y fijar, según el tipo de renta y las condiciones previstas, cuándo corresponde una exención, una reducción de la retención o un mecanismo para evitar la doble imposición. Para acceder a esos beneficios, el contribuyente debe cumplir los requisitos documentales previstos por la normativa aplicable.

Qué personas pueden verse alcanzadas por esta obligación

Este requisito puede resultar relevante para residentes fiscales en España que perciben ingresos de fuente argentina sobre los cuales corresponde practicar retenciones conforme a la Ley del Impuesto a las Ganancias.

En esos casos, la acreditación de la residencia fiscal mediante el certificado correspondiente puede ser necesaria para que el pagador argentino aplique el tratamiento previsto en el Convenio y no el régimen general de retenciones para beneficiarios del exterior.

Por ese motivo, quienes obtengan rentas desde Argentina y sean residentes fiscales en España deberían verificar, antes de percibir esos ingresos, si corresponde presentar el certificado de residencia fiscal para acceder a los beneficios del tratado vigente entre ambos países.