Un importante sistema de inestabilidad atmosférica comenzó a avanzar sobre gran parte del centro y norte de Argentina, generando alertas por tormentas de variada intensidad, abundantes precipitaciones y fuerte actividad eléctrica.

El fenómeno impactará en varias provincias durante las próximas 48 horas y podría extender sus efectos hasta el fin de semana.

De acuerdo con los informes meteorológicos, las condiciones más adversas comenzarán a sentirse desde la tarde del miércoles y continuarán durante el jueves, con riesgo de lluvias persistentes y tormentas localmente fuertes.

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas?

Las advertencias alcanzan a amplias zonas de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Tucumán, Córdoba y San Luis, donde se espera el desarrollo de núcleos de tormenta capaces de dejar importantes acumulados de agua en cortos períodos de tiempo.

Además de las precipitaciones, algunos sectores podrían registrar intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento asociadas al avance del frente meteorológico.

Los especialistas señalan que la duración del fenómeno dependerá de cada región, aunque en algunos casos la inestabilidad podría prolongarse durante varios días.

¿Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires y el AMBA?

Mientras tanto, la atención también está puesta en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los modelos meteorológicos más recientes indican que el sábado aparece como el día con mayores probabilidades de precipitaciones en el área metropolitana.

Las primeras lluvias podrían comenzar durante la mañana y mantenerse de manera intermitente a lo largo de la jornada, combinando chaparrones, lloviznas y períodos de cielo completamente cubierto.

¿Cuánta lluvia podría caer en la Ciudad de Buenos Aires?

Las proyecciones actuales estiman acumulados de entre 10 y 30 milímetros para el sábado, lo que convertiría a este episodio en el evento de lluvias más significativo previsto en el corto plazo para la región metropolitana.

Si bien no se esperan temperaturas extremas, el ambiente se mantendrá fresco y húmedo. Los valores térmicos se moverán entre los 13°C y los 17°C, aunque la sensación de frío podría intensificarse debido a la nubosidad persistente y la elevada humedad.