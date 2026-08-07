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Durante este jueves, 6 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2203 - San Cono

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

 1°2203 11°0957
 8216  12°5606
 3°8095 13°6679 
 5606  14°9155 
 1452  15°0874 
 6°9466  16°4223
 3547  17°5034 
 2203  18°1397 
 4461  19°7166 
 10°0064 20°4993 

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele aludir a la búsqueda de suerte y alivio económico; expresa fe en que llegarán oportunidades.

También simboliza protección y gratitud por favores recibidos, invitando a unir esperanza con esfuerzo y solidaridad.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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