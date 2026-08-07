Durante este jueves, 6 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2203 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

1° 2203 11° 0957 2° 8216 12° 5606 3° 8095 13° 6679 4° 5606 14° 9155 5° 1452 15° 0874 6° 9466 16° 4223 7° 3547 17° 5034 8° 2203 18° 1397 9° 4461 19° 7166 10° 0064 20° 4993

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele aludir a la búsqueda de suerte y alivio económico; expresa fe en que llegarán oportunidades.

También simboliza protección y gratitud por favores recibidos, invitando a unir esperanza con esfuerzo y solidaridad.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.