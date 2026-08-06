El riesgo país volvió a saltar este jueves, impulsado por un contexto global más volátil y adverso. Así, trepó 4,2% en la rueda hasta los 446 puntos básicos.

Los Globales cayeron 1,2% en Wall Street. Por su parte, los Bonares retrocedieron hasta 1,5% en la plaza local.

El riesgo país quedó a un paso de las 450 unidades, afectado por el viento de frente global.

“Creemos que tiene que ver el contexto internacional y la volatilidad: lo que está pasando en Japón, en Estados Unidos. Argentina lo venía sorteando bastante bien. Estas últimas dos semanas se le complicó, pero seguimos optimistas y constructivos con nuestra posición en bonos”, explicó Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

Pese a los desafíos globales, desde el equipo de Research de Mariva son constructivos con la evolución futura del riesgo país: “En el corto plazo, las condiciones financieras internacionales, las cuestiones geopolíticas y las percepciones de riesgo político pueden tener un impacto y este sendero no es lineal. Si bien falta mucho para las elecciones nacionales y menos para las elecciones en Estados Unidos, hubo recientemente una serie de indicadores de actividad y encuestas de sentimiento débiles que pueden haber afectado el ánimo de los inversores y la revaluación de escenarios”, confiaron a El Cronista.

Las acciones argentinas operaron mixtas: mientras subieron las energéticas, los bancos bajaron. Las primeras fueron impulsadas por el barril de petróleo, que avanzó 5,1% hasta los u$s 83,5.

En la plaza local, YPF lideró las ganancias, con suba del 2%. Del otro lado, Central Puerto cayó 3,8%.

Los ADR, por su parte, se desplomaron hasta 6%. Tenaris bajó 6,8%, seguido por Mercado Libre, que tras la presentación ayer de su balance retrocedió 5,4%.