El Gobierno de Santa Fe licitó la repavimentación de la Ruta Provincial 83s, una traza clave en la provincia, el con una inversión superior a $3.235 millones y un plazo de ejecución de 8 meses. Por un lado, esta obra buscará mejorar la conexión entre la Ruta Nacional 11 y la localidad de La Gallareta. Por otro lado, apuntará a mejorar la producción regional e integrar a las comunicades del norte santafecino. Ocho empresas compiten por la repavimentación de la Ruta 83s, en la que se prevé una reconstrucción integral. Entre las principales tareas se encuentran: En los sectores más dañados se realizarán un reciclado con la nueva base y en los tramos con mejor estado se realizarán tareas de mantenimiento. Las Ocho empresas diferentes que presentaron ofertas económicas para llevar adelante la obra: Se trata de una ruta que cumple un rol clave en la producción agropecuaria de las zonas rurales que atraviesa. En Santa Fe es esencial para: Además, la ruta es fundamental para la conectividad entre localidades y parajes. Su remodelación será vital para acceso a escuelas, centros de salud, servicios público y comunicación cotidiana de habitantes. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la inversión pública en la provincia. “Santa Fe no detiene la obra pública y sostiene el empleo en un contexto económico complejo”, introdujo y luego remarcó que mejorará la economía regional y la generación de empleo. En el acto de licitación, las autoridades santafecinas valoraron la participación de ocho empresas oferentes que, según Enrico, refleja previsibilidad y confianza en la gestión actual. La repavimentación de la Ruta Provincial 83s marcará un antes y un después en la infraestructura vial tanto para el desarrollo productivo como la comunicación interna de los habitantes. Del mismo modo, mejorará la seguridad vial, las condiciones de transitabilidad y reducirá a la mitad el tiempo de tránsito regional.