La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el inicio de la feria fiscal de invierno 2026, que se extenderá desde el lunes 13 de julio hasta el 24 de julio, inclusive. Lo hizo a través de la Resolución General 5863/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El organismo confirmó que, durante ese período, quedan suspendidos los cómputos de los plazos vigentes en determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, intimaciones y clausuras.

Feria fiscal de ARCA 2026: qué pasa con los vencimientos

Esta medida busca alinear los tiempos de la administración tributaria con la feria judicial dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, durante la feria fiscal de ARCA no se computarán, respecto de los plazos procedimentales, los días hábiles administrativos comprendidos dentro de ese periodo.

“La feria fiscal no tiene ningún efecto sobre las fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones juradas —determinativas o informativas— ni sobre el pago de los tributos", remarcó el tributarista Sebastián Domínguez.

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“Las presentaciones y los pagos deben realizarse en las fechas previstas, con independencia de que coincidan con el período de feria”, aclaró. En este sentido, la suspensión de plazos abarca:

Plazos otorgados para la respuesta de los contribuyentes a los requerimientos del organismo

Determinaciones de oficio

Sumarios

Multas, descargos y clausuras

Intimaciones de pago

Requerimientos

¿Qué sucede si ARCA notifica durante la feria fiscal?

Si el organismo efectúa una notificación durante la feria fiscal, se tendrá por practicada el día 27 de julio de 2026, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 100 de la Ley 11.683.

“Los plazos comenzarán a correr a partir del primer día hábil siguiente, es decir, el 28 de julio de 2026″, aclaró Domínguez. Y agregó: “El período de suspensión es uniforme y aplicable en todas las dependencias del país, con independencia de los feriados judiciales que dispongan las Cámaras Federales de Apelaciones para sus respectivas jurisdicciones”.

Por otra parte, cabe remarcar que la feria fiscal no modifica los términos de prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los tributos.

La resolución