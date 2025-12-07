Diciembre llegó y con él la tradición de armar el arbolito de Navidad. Sin embargo, este año las familias argentinas deberán ajustar más el presupuesto: según un relevamiento de la consultora Focus Market, el costo de la decoración navideña aumentó un 12% interanual, superando ampliamente la inflación general de los últimos meses.

El estudio, que comparó los precios de noviembre 2024 con noviembre 2025, analizó el valor de productos esenciales para ambientar el hogar durante las fiestas: desde el árbol artificial hasta las guirnaldas, pasando por luces LED, esferas y pesebres.

¿Cuánto cuesta armar el arbolito este año?

El relevamiento de Focus Market tomó como referencia un kit básico de decoración navideña que incluye:

Árbol artificial de 1,80 metros.

Set de esferas decorativas.

Luces LED de colores.

Guirnaldas y espumillón.

Pesebre tradicional.

Adornos complementarios (moños, estrellas, etc.).

Según la consultora, este conjunto de productos promedió un incremento del 12% respecto a 2024, aunque algunos artículos específicos registraron subas mucho más pronunciadas.

Los productos que más aumentaron

El informe identificó disparidades significativas entre las diferentes categorías de productos navideños:

Aumentos por encima del promedio

Luces LED navideñas: estos artículos, fundamentales para iluminar el árbol y la casa, lideraron los incrementos con subas de hasta 18-20% interanual. La dependencia de componentes electrónicos importados y el tipo de cambio influyeron directamente en este aumento.

Árboles artificiales importados: los modelos premium de origen asiático registraron aumentos cercanos al 15-17% , impulsados por los costos de importación y la actualización de precios en dólares.

Adornos especializados: figuras decorativas, muñecos navideños y ornamentos temáticos subieron entre 13-16%, especialmente aquellos con detalles elaborados o tecnología incorporada.

Aumentos moderados

Esferas y bolas decorativas: con incrementos del 10-12% , se mantuvieron cerca del promedio general, especialmente en los modelos de producción nacional.

Guirnaldas y espumillón: estos productos más tradicionales registraron alzas del 8-11% , siendo de los más accesibles dentro del rubro.

Pesebres y nacimientos: con aumentos del 9-13% según el tamaño y la calidad, se ubicaron en la zona media de la tabla de precios.

¿Por qué la decoración navideña aumentó más que la inflación?

Varios factores explican que el incremento del 12% supere la inflación promedio de los últimos meses (que ronda el 2,7-3% mensual):

Estacionalidad del producto: la mayoría de estos artículos se comercializan solo en noviembre y diciembre, lo que permite a los comerciantes ajustar precios acumulando la inflación anual. Componentes importados: muchos productos navideños se fabrican en China, Taiwán o Estados Unidos. El tipo de cambio y los costos logísticos impactan directamente en el precio final. Cadena de distribución extensa: desde que el producto sale de fábrica hasta que llega al consumidor final, atraviesa varios intermediarios que agregan sus márgenes. Demanda concentrada: al tratarse de un consumo puntual y emotivo, la demanda se mantiene relativamente estable incluso con aumentos de precios.

El mercado navideño en Argentina

La consultora Focus Market estimó que el mercado de productos navideños en Argentina mueve aproximadamente $ 50.000 millones durante noviembre y diciembre, con un crecimiento nominal año tras año impulsado tanto por inflación como por mayor penetración de productos importados premium.

Los canales de venta se diversificaron en los últimos años: si bien los comercios de barrio y bazares siguen siendo importantes, el e-commerce ganó terreno significativo, representando cerca del 30% de las ventas totales del rubro.

¿Qué esperar para la temporada 2026?

Aunque es prematuro hacer proyecciones precisas, los analistas de Focus Market señalan que la evolución de los precios navideños dependerá fundamentalmente de:

La estabilidad del tipo de cambio y su impacto en productos importados.

El control de la inflación general de la economía.

Los costos logísticos internacionales , que afectan los precios de importación.

La demanda interna, que podría moderarse si persisten las restricciones en el poder adquisitivo.

Por ahora, las familias argentinas deberán adaptarse a un arbolito más caro, aunque la tradición navideña sigue firme como uno de los gastos que los hogares están dispuestos a priorizar, incluso en contextos económicos desafiantes.