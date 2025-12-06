Liquidan vuelos a Río de Janeiro para pasar Navidad y Año Nuevo a $ 200.000: dónde aprovechar la oferta Fuente: IA

Río de Janeiro es sin lugar a dudas una de las ciudades más bellas que tiene Brasil y año a año se llena de turistas para disfrutar de sus inmensas playas y la cantidad de atracciones que tiene.

Esto, es muy aprovechado por argentinos y recientemente una aerolínea lanzó una promoción en vuelos para ir a pasar el fin de año a la ciudad carioca y disfrutar de Navidad y Año Nuevo en un paraíso tropical.

Liquidan vuelos a Río de Janeiro para pasar las fiestas

La aerolínea de tipo low cost Fly Bondi dispone del servicio que conecta Buenos Aires con Río de Janeiro y con motivo de las fiestas de fin de año, la empresa sacó vuelos promocionales para pasar Navidad y Año Nuevo en dicho epicentro turístico.

Liquidan vuelos a Río de Janeiro para pasar Navidad y Año Nuevo a $ 200.000: dónde aprovechar la oferta Fuente: Ipanema

A través de su página web, Fly Bondi sacó pasajes directos desde Buenos Aires a Río de Janeiro por $ 215.218 por persona, un monto que se considera accesible si se lo compara con los precios de los vuelos comerciales tradicionales.

Navidad y Año Nuevo en Río de Janeiro: los pasajes

Los pasajes que se muestran en oferta en Fly Bondi son para salir desde el Aeroparque Jorge Newbery el día viernes 19 de diciembre a las 14:30 y arribando al Aeropuerto Internacional de Galeão a las 17:25 del mismo día.

Liquidan vuelos a Río de Janeiro para pasar Navidad y Año Nuevo a $ 200.000: dónde aprovechar la oferta Fuente: FlyBondi

Por su parte, con este tipo de pasajes con tarifa base, se incluye un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos de 30x20x40 cm, el cual debe entrar en el compartimiento ubicado debajo del asiento que se encuentra por delante al seleccionado.

De tal modo, aquellas personas que deseen sumar equipaje a bordo, ya sea carry on o para despachar en bodega, deberán contratar el servicio adicional que permita llevar más valijas. Esto se debe a que se trata de un vuelo promocional y no incluye una cantidad mayor de bolsos.

¿Qué se puede llevar en el carry on a bordo de un avión?

El carry on es la valija que un pasajero lleva consigo en la cabina del avión junto con el equipaje de mano y que, generalmente, se ubica en los compartimientos que están arriba de los asientos.

Ahora bien, es importante saber cuáles son los elementos permitidos y prohibidos en el carry on.

Artículos permitidos en el carry on

Líquidos en envases de hasta 100 ml (máximo 1 litro en total).

Dispositivos electrónicos : celular, laptop, tablet, cámara, cargadores.

Medicamentos y artículos médicos esenciales (con receta si corresponde).

Artículos de higiene personales pequeños (desodorante, pasta dental chica, maquillaje).

Ropa, accesorios, libros y snacks.

Baterías externas de hasta 100 Wh .

Comida sólida y bebidas compradas después del control.

Documentación de viaje, dinero, objetos de valor.

Artículos prohibidos en el carry on