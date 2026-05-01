Tras el dato de inflación de marzo, que cerró en 3,4% motorizada por el alza de los combustibles y la educación (que llegó a 12,1%), mayo llega con una nueva ronda de aumentos en servicios esenciales: transporte público, peajes, agua, prepagas, combustibles, telecomunicaciones y alquileres sufrirán incrementos durante el quinto mes del año A continuación, cuánto sube cada uno y desde cuándo. Colectivos, subte y peajes ajustan 5,4% desde el 1° de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo el esquema de actualización mensual atado al IPC más un 2% adicional. El boleto mínimo de colectivo con SUBE registrada pasará de $ 715,24 a $ 753,74 para recorridos de hasta 3 km. El subte irá de $ 1.414 a $ 1.490; sin tarjeta nominalizada, el viaje costará $ 2.369,10. En la Provincia de Buenos Aires, el ajuste rige desde el 4 de mayo y lleva el boleto mínimo de las líneas provinciales a $ 918,35, rozando la barrera de los $ 1.000 incluso para los recorridos más cortos. El sector atraviesa además una crisis de financiamiento: las cámaras empresarias del AMBA alertaron que, sin definiciones sobre subsidios antes de fin de mes, la frecuencia podría caer a la mitad de la capacidad habitual. La deuda acumulada por compensaciones supera los $ 128.000 millones. Los peajes en las autopistas porteñas suben el mismo 5,4% que el transporte público y bajo el mismo criterio: IPC más 2%. El gobierno de la Ciudad argumentó que el ajuste es indispensable para financiar el mantenimiento de la infraestructura vial. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) fijó mediante la Resolución 14/2026 un tope del 3% mensual para las actualizaciones de AySA entre mayo y agosto, recortando el límite del 4% que rigió durante el primer cuatrimestre. El tope opera solo si la fórmula oficial —que combina el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor y el IPC— arroja un valor superior. El nuevo esquema busca evitar saltos bruscos en las facturas sin recurrir a subsidios del Tesoro. Sin embargo, la empresa acumula un atraso tarifario del 21,05% generado durante 2025, cuando las subas estuvieron limitadas al 1% mensual, con pérdidas que la propia compañía estimó en más de $ 95.000 millones. Los beneficiarios de la Tarifa Social no verán reflejado el aumento en sus facturas mientras el beneficio esté activo. El descuento del 15% para zonas con coeficientes zonales más bajos —que alcanza a cerca del 48% del padrón— también se mantiene. Las cuotas de las principales prepagas subirán en mayo un promedio de 3,4%, idéntico al dato de inflación de marzo. La actualización abarca a Accord Salud, Avalian, Federada Salud, Medicus, Medifé, Omint, PreMedic, Prevención Salud, Sancor Salud y Swiss Medical. Galeno aplicará 3,2% y OSDE, 3,3%. Por el Decreto 302, desde el 1° de mayo los combustibles suben por impuestos unos $ 11 por litro de nafta y $ 9 por litro de gasoil. Se trata de una actualización parcial: el grueso del ajuste —que incluye remanentes de 2024 y de los primeros tres trimestres de 2025— quedó diferido para el 1° de junio. El trasfondo es el acuerdo que las petroleras mantienen vigente hasta el 16 de mayo, por el que se comprometieron a no trasladar al surtidor las variaciones del crudo internacional. El compromiso surgió tras el salto de hasta 25% que registraron los precios en marzo, cuando el conflicto en Medio Oriente llevó el barril a más de u$s 110. Con el petróleo en niveles similares, en el sector calculan que los precios locales acumulan un atraso de hasta 15% frente a los valores previos a la guerra. Las empresas de telecomunicaciones anticiparon subas de hasta 4,5% para los primeros días de mayo, con diferencias según el servicio y la operadora. En mayo actualizan los contratos firmados bajo dos modalidades vigentes desde la derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023. Los que ajustan cada cuatro meses por IPC tendrán una suba del 12,56%, equivalente a la inflación acumulada del último cuatrimestre según el INDEC. Los firmados bajo el índice Casa Propia desde noviembre de 2023 recibirán su quinto y último ajuste semestral: 15,13%. Los contratos que pactaron libremente actualizaciones por ICL y tienen vencimiento en mayo subirán 9,32%, por debajo de la inflación.