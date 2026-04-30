Tras anunciar un crecimiento del 67% en su producción del primer trimestre y actualizar (a la suba) sus proyecciones de actividad, Vista Energy, uno de los protagonistas centrales de Vaca Muerta, anticipó en su call de inversores que está preparando la documentación para presentar al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) el plan de desarrollo de dos de sus bloques: Aguada Mora y Bandurria Norte. “Estamos actualmente preparando la documentación para aplicar al RIGI para dos de nuestros futuros desarrollos de bloques”, respondió el CEO y fundador de Vista, Miguel Galuccio, ante la pregunta específica de un banco de inversión. Fue entonces que el empresario mencionó las áreas que quiere inscribir en el régimen. “Planeamos presentar la documentación hacia finales del segundo trimestre”, anticipó. Aclaró que el Ministerio de Economía deberá analizar las carpetas para su aprobación. “Basado en lo que vimos que ocurrió con otras empresas que pidieron el RIGI, eso tomará, probablemente, pocos meses”, apuntó. En febrero, el Gobierno extendió hasta julio de 2027 la vigencia del régimen, el principal instrumento del Gobierno de Javier Milei para captar inversiones en sectores claves, como energía y minería. En ese momento, también amplió sus beneficios fiscales, cambiarios e impositivos a actividades como la exploración y producción de hidrocarburos. Hasta entonces, para la industria energética, sólo estaba limitado a los desembolsos en infraestructura de los distintos proyectos. Esa inclusión del upstream aceleró -y amplió- inversiones de las energéticas. La primera que solicitó adherir fue Pampa Energía, que pidió el ingreso de su proyecto para desarrollar shale oil en Rincón de Aranda. Inicalmente de u$s 1500 millones, los beneficios del RIGI justificaron que ese desembolso ahora sea de u$s 4500 millones. La segunda empresa que pidió RIGI para upstream fue Tecpetrol, con su plan de u$s 2400 millones, también de petróleo no convencional, en Los Toldos II Este. La semana pasada, fue el turno de Pluspetrol: se presentó para una inversión de u$s 12.000 millones en las áreas Bajo del Choique-La Invernada, activos comprados a fines de 2024 en u$s 1700 millones a la estadounidense ExxonMobil. Por monto, es, hasta ahora, la mayor inversión de las 36 presentadas al RIGI en todos los sectores, por un total de u$s 95.000 millones. Otras productoras de gas y petróleo que están estudiando el programa son Central Puerto (que desembarcó en Vaca Muerta con la compra de Patagonia Energy) y GeoPark. El requisito que puso el Gobierno es que sean proyectos mínimos de u$s 600 millones, en el caso de los onshore, y u$s 200 millones, para los offshore. La Secretaría de Energía y Minería, que encabeza Daniel González, prevé que, antes del fin del programa, haya entre 15 y 20 nuevas solicitudes al programa. “Cada una será para producir entre 50.000 y 100.000 barriles diarios. Eso son miles de millones de dólares”, anticiparon. El martes, en Expo EFI, el presidente de YPF, Horacio Marín, avisó que hay que “agarrarse para las de RIGI que van a venir”. De hecho, uno sería para Bajo del Toro, yacimiento en el que Vista es accionista pero YPF socio operador. “Creemos que aplicaría para el RIGI. Pero la tiene que presentar YPF. Confiamos en que ocurrirá”, sugirió Galuccio en el call. “El impacto del RIGI es muy positivo. Por lo que vimos en la evaluación de los dos bloques que presentaremos, crea incentivos fiscales y nos mueve a acelerar la inversión de capital en esas áreas que, de otras maneras, estarían en la cola de nuestro plan. Esta es una muy buena iniciativa del Gobierno. Ayudará a traer esos bloques del norte más cercas a nuestro plan”, explicó el CEO de Vista sobre el atractivo del régimen y por qué decidió avanzar con Aguada Mora y Bandurria Norte. Vista, mayor productor independiente de petróleo no convencional de la Argentina, puso en marcha en noviembre un plan de inversiones por u$s 4500 millones hasta 2028 para alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boed) hacia esa fecha, como escalón final para llegar a los 200.000 en 2030. En febrero de este año, la empresa compró los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta, un ticket neto de u$s 712 millones. Tras cederle parte de esas participaciones a YPF -operador de ambos bloques-, terminó incorporando a su portafolio el 25,1% de Bandurria Sur y el 35% de Bajo del Toro. Eso le permitió sumar 22.000 boed, lo que escalará su producción potencial ya para este año por encima de los 150.000. Por tal razón, la empresa actualizó sus previsiones. Con el anuncio de resultados de su first quarter, Vista informó que alcanzó una producción de 134.741 barriles, un crecimiento del 67% contra el primer trimestre de 2025. Eso, explicó, se debió a la incorporación del 50% del bloque La Amarga Chica, concretada en abril del año pasado, parte de los activos que la empresa de Galuccio le había comprado en febrero a la malaya Petronas. También, señaló, influyó la perforación de pozos nuevos en sus áreas operadas. El promedio del trimestre fue de 116.655 barriles, una suba interanual del 68 por ciento. Por salto de actividad, que se potenció con la conexión de nuevos pozos (23) y una mayor productividad en los existentes, combinado con “una visión más constructiva sobre los precios del petróleo” -velada alusión a la suba de valores del barril internacional que detonó la guerra en Irán-, Vista elevó su proyección de producción anual para este año de 140.000 a 143.000 barriles. En términos anualizados, significa más de 1 millón de barriles adicionales, con destino de exportación. El año pasado, Vista creció 48% en ingresos, a u$s 2444 millones. La utilidad neta fue de u$s 719 millones, contra u$s 478 millones de 2024. En el primer trimestre de 2026, los ingresos crecieron 58%, a u$s 694,3 millones. Tuvo una ganancia neta de u$s 107,7 millones. Había sido u$s 82,8 millones entre enero y marzo de 2025. En el arraanque de este año, la empresa siguió mejorando sus indicadores de eficiencia. El costo de extracción estuvo en u$s 4,3 por barril, 8% por debajo de un año antes. Los gastos comerciales arrojaron u$s 3,8 por boe, un ahorro del 41 por ciento. El ebitda ajustado, u$s 450,8 millones, mejoró 64%. En términos de margen, fue del 65%, 3 puntos más que un año atrás. Los ahorros de costos compensaron la baja del precio del crudo que se registró en los dos primeros meses del quarter inicial de 2026 (la guerra en Irán estalló a inicios de marzo). Las exportaciones de crudo y gas continuaron siendo el motor principal de los ingresos: u$s 431 millones, 64% de la facturación. En términos de inversiones, Vista desembolsó u$s 391,2 millones en el trimestre, destinados principalmente al desarrollo de Vaca Muerta. Perforó 19 pozos, completó 25 y conectó 23, junto con obras de infraestructura y proyectos de soporte operativo.