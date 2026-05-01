Pensá en todas las revoluciones que vivió el comercio. El código de barras transformó la logística. El ecommerce eliminó la necesidad de ir a la tienda. El móvil colapsó el tiempo entre “lo quiero” y “lo compro”. Las redes sociales cambiaron cómo descubrimos productos. Pero hay algo que nunca cambió: el humano siempre fue quien compró. Vos buscabas. Vos comparabas. Vos decidías. Vos hacías clic en “comprar”. La tecnología aceleraba cada paso, pero jamás te reemplazó en el acto de decidir y ejecutar la compra. Eso está a punto de cambiar. Y más rápido de lo que creemos. En los años 90, internet nos dio acceso a información sin salir de casa. En los 2000, los marketplaces nos permitieron comprar desde cualquier lugar. En los 2010, el smartphone hizo que pudiéramos comprar en cualquier momento. En los 2020, las redes sociales hicieron que pudiéramos comprar desde el contenido. Cada salto cambió el canal. Pero nunca cambió el quién. En 2026, estamos ante la primera ruptura real de ese paradigma. La inteligencia artificial no está mejorando la forma en que compramos. Está comenzando a comprar por nosotros. Ya hay arquitectura operando. Un agente de IA detecta la necesidad antes que vos: infiere lo que necesitás a partir de señales contextuales. Busca y compara en segundos lo que a vos te tomaría horas. Negocia directamente con el agente de venta de un retailer en el modelo agente-a-agente. Ejecuta la compra con autorización delegada mediante protocolos como AP2 de Google o ACP de OpenAI con Stripe. Y gestiona el posventa completo. Un flujo donde el humano definió las reglas al inicio y recibió el producto al final. McKinsey proyecta que para 2030, hasta 1 billón de dólares en ingresos B2C de Estados Unidos serán orquestados por agentes de IA. Gartner predice que para 2028, el 60% de las marcas utilizarán IA agéntica para interacciones personalizadas. En Estados Unidos, el 68% de los consumidores ya usa herramientas de IA en su proceso de compra, y el 44% de quienes usan búsqueda con IA la identifica como su fuente preferida de información, por encima de buscadores tradicionales. Argentina tiene las condiciones para que esto se acelere. Con 41,2 millones de usuarios de internet y una penetración del 90,1%, el país supera el promedio regional. El 79,5% de las transacciones de ecommerce se realiza desde el celular, un mercado estructuralmente preparado para la interfaz conversacional. El ecommerce argentino facturó $34 billones de pesos en 2025, con un crecimiento del 55% que prácticamente duplicó la inflación, confirmando expansión real. Argentina es el tercer mercado de comercio electrónico de América Latina y, según Worldpay, el de mayor crecimiento relativo entre 40 países analizados. En pagos, las billeteras digitales representan el 31% del gasto en ecommerce, liderando la región. Mercado Pago supera los 25 millones de usuarios activos y su Asistente Personal ya resuelve el 87% de las interacciones sin soporte humano. ChatNube de Tiendanube resuelve de manera autónoma el 61,3% de las consultas y puede armar carritos en tiempo real durante la conversación. Pero la brecha está en las organizaciones: 6 de cada 10 argentinos usan IA en su vida personal, mientras que solo el 6% de las empresas tiene implementación amplia. Aquí está el giro que pocas empresas dimensionaron. Durante décadas, el marketing se construyó para un comprador con ojos, emociones y sesgos cognitivos. Un humano que se detenía ante un empaque atractivo, que sentía nostalgia por una marca. El agente de IA no tiene nada de eso. Procesa tu producto como datos estructurados: precio, atributos, disponibilidad, reseñas, política de devolución, tiempo de entrega. Y optimiza. La lealtad tradicional cayó al 29% en 2025. ¿Tu producto es elegible por una máquina? Hacer los productos “legibles” para agentes: datos estructurados y en tiempo real. Pasar de SEO a AEO (Answer Engine Optimization) y GEO (Generative Engine Optimization), es decir, ser la respuesta que el agente elige, no solo un resultado de búsqueda. Convertir políticas en reglas operables por máquina. Abrir APIs y adoptar los protocolos agénticos: MCP, A2A, ACP, AP2. Redefinir la lealtad: de puntos a datos y experiencia verificable. Y diseñar para la confianza del agente con un “Know Your Agent” equivalente al KYC tradicional. ¿Estoy construyendo mi negocio para un humano que navega mi página web, o también para una máquina que evalúa mis datos? Las organizaciones que actúan ahora, aun con incertidumbre, serán quienes definan las reglas emergentes. Las que esperan claridad navegarán reglas que otros definieron. Por primera vez, el cliente puede ser una máquina. Y las máquinas no compran marcas. Compran datos.