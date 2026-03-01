La Oficina de Respuesta Oficial repasó las “reformas clave desde el inicio de la gestión” de Javier Milei
La cuenta oficial, que apunta a “combatir la desinformación con más información”, aseguró que “durante años, el Congreso fue sinónimo de parálisis: proyectos trabados, reformas postergadas y una política más preocupada por sostener privilegios que por resolver los problemas estructurales de la Argentina”.
“Desde el 10 de diciembre de 2023, ese escenario cambió”, prosiguió para luego enumerar algunas de las leyes sancionadas desde entonces.
- Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que ordenó el Estado, desreguló la economía y liberó las fuerzas productivas.
- Boleta Única de Papel, que fortaleció la transparencia electoral y terminó con las prácticas discrecionales.
- Registro Nacional de Datos Genéticos, una herramienta central para combatir delitos graves, identificar delincuentes y proteger a las víctimas.
- Suspensión de las PASO 2025, evitando que los ciudadanos financien internas partidarias.
- Ley Antimafias, Juicio en Ausencia y Reiterancia, leyes que fortalecieron la lucha contra el crimen organizado y combatieron la impunidad.
- Presupuesto 2026: el primer presupuesto propio de esta gestión y el primero en la historia moderna con equilibrio fiscal y superávit.
- Ley de Inocencia Fiscal, que promueve la formalidad brindando previsibilidad, seguridad jurídica y alivio a los pagadores de impuestos.
- Ley de Modernización Laboral, adaptando una legislación de hace más de 50 años a las nuevas formas de trabajo, eliminando la “industria del juicio”.
- Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años, reemplazando un sistema obsoleto vigente desde 1980.
- Ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, abriendo mercados estratégicos y saldando una deuda histórica del bloque regional.
- La reforma de la Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que supone un verdadero federalismo ambiental y cumple con ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema que le devuelve el protagonismo a las provincias.