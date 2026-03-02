El presidente Javier Milei destacó este domingo, durante el discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Congreso, que no tuvo “reparo alguno en señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”. Y disparó: “Tal como sucedía en Sodoma, el hecho de que sea legal no lo hace lícito. Y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural —esto es, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad—, donde el Estado se convierte en el principal violador del principio de no agresión y de los intercambios libres, estamos frente a un marco legal ilegítimo”. Con alusiones a Don Chatarrín de los Caños Caros (por Paolo Rocca, de Techint), Don Gomita Alumínica (por Javier Madanes Quintanilla, de FATE) y Don Lengua Floja (por Roberto Méndez, de Neumáticos Neumen), Milei aseguró: “Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta. Esto es: ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos.” “Sin embargo, la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? Entiendo que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. De más está decir que para este gobierno la respuesta es no". “Si pensáramos en términos de utilitarismo político, la respuesta es clara, ya que beneficiar a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara", apuntó. “¿O acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero $4.000 cuando se paga 1.400, y que si no se accede a dicho capricho se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?”, disparó en alusión a la polémica tras la licitación que Techint perdió por el gasoducto de Vaca Muerta. Y siguió: “¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caro contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, en clara alusión al cierre de FATE y las declaraciones del CEO de Neumen sobre “el robo en los precios” de los neumáticos. “Por eso sorprende la defensa encendida de los populistas en favor de la protección de la industria nacional subsidiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos, cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta, no para rechazarla".