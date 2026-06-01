En esta noticia La salida de García Hamilton

El ministro de Economía Luis Caputo anunció este domingo un cambio en la secretaría Legal y Técnica del Palacio de Hacienda, con la salida de José García Hamilton .

Desde este lunes, ese lugar será ocupado por el subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, que participaba de la defensa de la Argentina en los juicios internacionales, por ejemplo.

Caputo destacó que Stampalija “asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional” enfatizó al darle la “bienvenida” al Gabinete económico.

“Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía”, escribió Caputo en X.

Hoy cierro una etapa de enorme responsabilidad y honor como Subprocurador del Tesoro de la Nación.

Quiero agradecer al Presidente @JMilei por la confianza de haberme convocado para integrar una gestión que está transformando profundamente a la Argentina.

Tuve el privilegio de… https://t.co/lzmQ2mVaQ3 — Juan Ignacio Stampalija (@juanistamp) June 1, 2026

Por otra parte, también destacó que el ahora ex funcionario “se tomó el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana”, indicó Caputo en el agradecimiento.

El nuevo secretario de Legal y Técnica Stampalija escribió en sus redes sobre su rol para “defender los intereses de la República Argentina en litigios internacionales junto a un equipo excepcional” y agradeció al Procurador Santiago Castro Videla. “Logramos fortalecer significativamente la posición jurídica de nuestro país en el exterior y alcanzar resultados de enorme relevancia, algunos de ellos de trascendencia histórica para la Argentina”, enfatizó en referencia al juicio por YPF.

La salida de García Hamilton

“No es un adiós sino un hasta luego”, aseguró García Hamilton también en redes, donde indicó que decidió “hacer una pausa” en su vida profesional porque su familia lo “necesita”.

“En estos dos años y medio hicimos mucho, y falta mucho aún. Por eso voy a seguir colaborando en el desafío de consolidar un modelo de crecimiento sostenido bajo el firme liderazgo de Milei”, escribió.

“Trabajamos juntos en el desafío de transformar 5 ministerios en 1, en reducir el peso del Estado, en implementar el RIGI —un punto de inflexión en las inversiones en Argentina— y en instalar una gestión basada en datos e IA para incrementar la productividad de la gestión", dijo a modo de balance de su gestión el secretario saliente.