“A ver, a ver, ignorantes. La justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a su jefa presa”, bramó el presidente Javier Milei en uno de los innumerables tramos calientes de su discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Congreso. A diferencia del tono que utilizó en los años previos, el primer mandatario intercaló la lectura de su discurso con interpelaciones directas, provocaciones y respuestas chicaneras a las reacciones de los integrantes de la oposición. Tanto desde las bancas del peronismo como de la izquierda no se privaron de cuestionar sus afirmaciones y replicarle con gritos e insultos que interrumpieron su alocución reiteradamente, mientras desde los espacios de LLA les retrucaban en el mismo tono tribunero. En otro tramo del discurso, cuando fue interrumpido y señalado por las acusaciones de presunta corrupción en la ANDIS, Milei disparó: “Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira, pero sigan así ustedes mintiendo a la gente”. Más tarde, volvió a aludir a Cristina Kirchner: “¡Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros! Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia". Al celebrar la aprobación de la Reforma Laboral, apuntó contra el peronismo, a quienes definió como “los campeones de los derechos que dejaron al 50% de los trabajadores en negro”. Otra chicana muy celebrada por los propios fue cuando Milei disparó a la oposición que “no pueden aplaudir porque se le escapan las manos a los bolsillos ajenos”. El presidente hablaba de “la moral como política de Estado” como un concepto que, según dijo, marca “un cambio de época”. En ese momento, se produjo otro cruce con la oposición, lo llamaron “fascista” y el mandatario respondió. “Los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia. En el libro ‘La doctrina del fascismo’ decía ‘nada fuera del Estado, todo dentro del Estado’. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver con ustedes que estaban inspirados en un fascista", expresó sobre la figura de Perón. También Milei cruzó a Grabois. Cuando el Presidente hablaba de los planes sociales y de reformas que, tal como afirmó, el Gobierno está implementando en la educación inicial y primaria. “Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero”, dijo Milei tras observar movimientos en las bancadas de la oposición, donde estaba Juan Grabois. Luego, aludió a sí mismo tras las réplicas desde ese sector. “Yo seré pordiosero pero les gané por goleada a ustedes un ballotage”, remató.