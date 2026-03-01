A las 20 llegará el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación para brindar su discurso de apertura de sesiones 2026, esta vez fortalecido con un amplio sustento de bancas violetas que hicieron del recinto un festejo partidario por la segunda etapa que se viene. El discurso fue monitoreado por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encargó de desmentir en la previa las versiones que circularon sobre los lineamientos del mensaje de la Asamblea Legialativa. “Está bajo custodia y no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie”, aclaró el ministro coordinador minutos antes de que comience la jornada. El Presidente, no obstante, ya mostró un primer adelanto de por dónde irá el mandato: “La Moral como Política de Estado”, anticipó Milei en redes. El mensaje no escapa del contexto internacional con el alineamiento geopolítico con Estados Unidos, que atacó a Irán el fin de semana bajo el argumento de buscar la paz en Medio Oriente, y la reciente liberación de Nahuel Gallo de Venezuela. Los palcos comenzaron a llenarse temprano, pasadas las 18. En el palco del medio, justo al frente del atril donde hablará el Presidente, se sentaron los padres de Milei junto a Pilar Ramírez, la presidente del bloque en la legislatura porteña y mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Entre las figuras que llegaron temprano se encontraban Lisandro Catalán, el exministro del Interior y coordinador de LLA en Tucumán. También el secretario de Asuntos Estratégicos y miembro de la Mesa Política, Ignacio Devitt; el secretario de Secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, que comparte en un palco junto a otros miembros del equipo económico. También se hicieron presentes el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y el israelí, Eyal Sela, entre los invitados internacionales que cobrarán especial relevancia este año por el contexto internacional que sirve de antesala de la Asamblea. En el hemiciclo los primeros en aparecer los primeros legisladores del bloque, entre ellos Luis Petri y Sebastián Pareja, quien contó con una tribuna propia alentando por su presencia desde los palcos superiores: “Sebas, Sebas!”, alentaron. La tropa de senadores también se hizo presente, aunque la jefe de bloque Patricia Bullrich se hizo esperar. Los aliados provinciales también tienen previsto aparecer, junto con un buen número de gobernadores: el primero en sentarse temprano fue Elías Suárez, el sucesor de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Del peronismo no se prevén presencias del Senado, pero sí una tropa del bloque de Germán Martínez en Diputados. También los diputados de la Izquierda: Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Romina del Pla, quienes llevaron un polémico cartel para mostrarle al Presidente que decía: “Gatito Mimoso de Trump”. Cuando sean las 20, el mandatario será recibido por la vicepresidente, Victoria Villarruel, aunque la transmisión oficial omitió mostrar el saludo en las puertas del Palacio el año pasado, dada la enemistad que construyeron con el pasar de los años de gestión. La relación hoy sigue en su peor momento. Cuando Milei se pare frente al atril del recinto, ella lo acompañará desde el escritorio de la Presidencia junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A sus costados también estarán los tres miembros de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti.