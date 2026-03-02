El presidente Javier Milei llegó al Congreso para dar el tercer mensaje sobre el Estado de la Nación de su mandato e inaugurar el período de sesiones ordinarias en el Congreso. Tal como es de rigor institucional, fue recibido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sin embargo, la transmisión de la cadena oficial evitó mostrar el saludo protocolar entre ambos, cuya relación no tendría punto de retorno. Además, la distribución de las cámaras en el recinto hizo que el plano de Milei que salió al aire cortara la cabeza de Villarruel durante prácticamente toda la cadena oficial. En el único momento en que salió en la transmisión oficial fue durante el ingreso de Milei al Congreso. Ella lo acompañó en su caminata hasta el recinto, en la que el jefe de Estado sí saludó cálidamente a una comisión de legisladores que le dio la bienvenida. Luego, el Presidente ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la central, por donde suelen entrar los mandatarios junto a los vicepresidentes. Tal como adelantó Nicolás Gallardo en una columna exclusiva para El Cronista, los principales estrategas políticos de Javier Milei ven con detenimiento el aumento del perfil de la vicepresidenta, quien retomó sus giras por el interior y mantiene actividad casi diaria en redes, con cuestionamientos en los últimos días a la política industrial del Gobierno. “En las inmediaciones del despacho del líder libertario creen que buscará competir en las próximas elecciones. Y fueron lapidarios con su reciente encuentro en La Rioja con el gobernador kirchnerista Ricardo Quintela, uno de los más feroces opositores. “Está haciendo lo que le gusta. Ir a feudos y reunirse con los Insfrán y Quintela de la vida. Le encanta y ya está jugando. ¿No la ves vos como candidata del peronismo?”, decía con una sonrisa un funcionario de la mesa chica que se mensajea a diario con el mandatario", reveló la citada columna. Los recelos de Milei y su núcleo duro parecen asidero también en los resultados de recientes encuestas. Entre ellos, el último sondeo de DC Consultores preguntó por el sucesor de Milei si no busca la reelección y el resultado fue contundente. Si bien el estudio arroja que Patricia Bullrich lidera las preferencias como la principal “heredera natural del cambio” al conseguir un 37,5% de adhesiones, detrás de Bullrich se ubicó de forma sorpresiva la vicepresidente Victoria Villarruel, con un 21,9%.