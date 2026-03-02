En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno impulsará, a lo largo del nuevo año legislativo, una baja de impuestos para eficientizar el sistema tributario. “Los impuestos son un robo. Siempre creímos que el ajuste tenía que hacerlo la política”, enfatizó al comienzo de su discurso. El Cronista había anticipado días atrás que el mandatario iba a anunciar una batería de proyectos. Es que, en el seno del Ejecutivo, entienden que el 2026 es un año clave para impulsar reformas con impacto en la economía. En un Congreso “caliente”, en el que, a diferencia de los años previos, Milei intercaló la lectura de su discurso con interpelaciones directas, provocaciones y respuestas chicaneras, el líder de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que es menester reformar el esquema impositivo. “Necesitamos menos impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al sistema de turno”, indicó. No hubo mayores precisiones ni detalles acerca de cuáles podrían ser las medidas que buscaría impulsar el Gobierno. En el pasado más reciente, la actual administración introdujo en la Ley de Modernización Laboral un “capítulo fiscal” o “reforma tributaria acotada”, en el que se propuso la eliminación de impuestos internos y una serie de beneficios fiscales, como en el caso de la exención del impuesto a las Ganancias para las propiedades con destino a casa-habitación. Sin embargo, el Ejecutivo debió lidiar con un punto crítico: las cajas provinciales. La versión original del proyecto de reforma laboral incluía la reducción de alícuotas en Ganancias para empresas: el texto señalaba que se fijarían en los dos últimos tramos alícuotas del 27% (tramo 2) y del 31,5% (tramo 3). El costo fiscal estimado oscilaba entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI). El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el impacto sería de $ 1,9 billones, siendo Buenos Aires ($ 238.558 millones), Santa Fe ($ 97.087 millones) y Córdoba ($ 96.459 millones) las provincias más afectadas. Los gobernadores se opusieron a la medida y lograron torcer la iniciativa del oficialismo, por lo que la rebaja de alícuotas para sociedades quedó fuera de la versión presentada en el último período de sesiones extraordinarias. Noticia en desarrollo...