Un sugestivo mensaje del presidente Javier Milei en la red social X volvió a instalar expectativas sobre el contenido del discurso que pronunciará este domingo durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Con una frase breve —“La Moral como Política de Estado”— el mandatario dejó entrever uno de los ejes conceptuales que podrían atravesar su exposición ante la Asamblea Legislativa. El jefe de Estado publicó el mensaje pocas horas antes del acto institucional que inaugurará el período legislativo de 2026 en el Congreso de la Nación Argentina. El posteo llegó acompañado de su habitual consigna “¡Viva la libertad carajo!”, y se interpretó rápidamente en ámbitos políticos como una señal sobre el tono político e ideológico que buscará imprimirle a su discurso. Hasta ahora, el contenido completo de la exposición presidencial se mantuvo bajo estricta reserva. Apenas trascendieron posibles enfoques y temas, pero no su literalidad. El contexto también resulta distinto al de años anteriores. El Gobierno llegará al inicio del nuevo período parlamentario después de haber logrado la aprobación de varias iniciativas clave impulsadas durante las sesiones extraordinarias. Entre ellas figuran la reforma laboral, el régimen penal juvenil y avances legislativos en materia ambiental, además del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En ese marco, el discurso presidencial se anticipa como una hoja de ruta para la segunda etapa de la gestión. En la Casa Rosada señalaron que el mensaje podría combinar definiciones económicas y legislativas con referencias a la denominada “batalla cultural”, uno de los ejes discursivos que Milei reforzó en las últimas semanas. A diferencia del clima político que rodeó la apertura del año pasado —marcada por tensiones políticas y numerosas bancas vacías— esta vez se espera un recinto completo y una presencia opositora más amplia. El peronismo confirmó que enviará a buena parte de sus legisladores, mientras que gobernadores y representantes de distintos espacios políticos también anunciaron su participación. En ese contexto, el breve mensaje publicado por el Presidente funciona como una pista preliminar de lo que podría ser el tono del discurso con el que inaugurará el período legislativo. La apertura de sesiones ordinarias del Congreso se realizará el domingo por la noche. El presidente Javier Milei pronunciará su discurso ante la Asamblea Legislativa a las 21, en un formato similar al de los últimos años. El mensaje presidencial marcará formalmente el inicio del período parlamentario 2026. El acto tendrá lugar en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, sede tradicional de la Asamblea Legislativa. Allí se reunirán diputados, senadores, gobernadores, miembros del gabinete nacional y representantes de los otros poderes del Estado. Se espera la presencia de varios gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Marcelo Orrego, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero, Martín Llaryora y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. También confirmaron su asistencia los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el Congreso se espera además una presencia significativa de legisladores de distintos bloques políticos, incluidos representantes del peronismo y de fuerzas aliadas al oficialismo. Aunque el texto completo del discurso no se difundió, en el oficialismo anticiparon que el Presidente podría presentar un plan de reformas para el nuevo período legislativo. Entre los temas que circularon en la previa aparecen la reforma política, el financiamiento universitario, una ley de regla fiscal y un proyecto de reforma tributaria. También se espera que Milei destaque el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y los avances legislativos logrados durante el último período.