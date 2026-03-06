El presidente Javier Milei brindó una entrevista que se emitirá el próximo domingo y volvió a enviar un mensaje a la oposición luego de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ocasión en la que protagonizó varios cruces con diputados y senadores del kirchnerismo y la izquierda en el recinto. Durante el programa conducido hoy por Luis Majul, se difundieron algunos adelantos de la entrevista que se transmitirá el domingo en LN+. En ese contexto, el mandatario afirmó: “No me van a llevar puesto como a Macri”. Las declaraciones se vinculan con los enfrentamientos registrados el último domingo en el Congreso de la Nación. Mientras Milei pronunciaba su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, mantuvo fuertes intercambios con legisladores kirchneristas y lanzó varias críticas desde el estrado. Una situación similar a la que enfrentó el ex presidente Mauricio Macri durante su gestión entre 2015 y 2019. Durante su intervención ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado calificó a sus opositores como “fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”, entre otras expresiones. Al referirse a Cristina Kirchner, sin mencionarla de forma directa, sostuvo: “Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”. Al inicio de su discurso, Milei tomó el micrófono, giró hacia el sector de la oposición y expresó: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. Luego de los aplausos de sus seguidores, el mandatario continuó con el repaso de los principales puntos de su gestión. En ese momento mencionó la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal y volvió a dirigir un mensaje a la oposición: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”. Más adelante, mientras hablaba sobre la libertad y la propiedad, reiteró sus críticas: “A ver, a ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo, manga de ladrones, delincuentes; por eso tienen a la suya presa”. La apertura de sesiones también dejó al descubierto tensiones dentro del propio oficialismo, en particular entre funcionarios del Gobierno y la vicepresidenta Victoria Villarruel. En los últimos días, la titular del Senado afirmó: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”. Sobre ese punto, el Presidente respondió en la entrevista: “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”. En otro tramo de la conversación, Milei volvió a cuestionar a un sector del empresariado. En referencia a Javier Madanes Quintanilla, sostuvo: “Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”. El empresario es propietario de la planta de neumáticos Fate, que cerró a mediados de febrero y dejó a cientos de trabajadores sin empleo. También es el principal accionista de Aluar (Aluminio Argentino), compañía que enfrenta dificultades por la competencia de las importaciones. El mandatario también se refirió a la causa judicial que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese sentido, señaló: “Si Tapia y Toviggino son culpables, lo tienen que pagar”. El presidente de la AFA logró postergar su indagatoria y deberá presentarse ante la Justicia el próximo 12 de marzo. Por su parte, el tesorero de la entidad también deberá concurrir a declarar. Por último, Milei dejó abierta la posibilidad de competir por la reelección, aunque aclaró que no planea permanecer en la vida pública durante un período prolongado. “Después del año 2031 no me ven más el pelo”, concluyó.