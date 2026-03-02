Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, Javier Milei afirmó que pondrá la alianza geopolítica y estratégica con Estados Unidos como “política de Estado” e indicó que el rol de las Fuerzas Armadas será clave en este punto. Asimismo, el presidente enumeró los puntos que tendrá Argentina para ofrecer a dicho acuerdo. “El Atlántico Sur será el terreno de disputa estratégica de las próximas décadas: rutas comerciales, soberanía marítima y la presencia de actores que no comparten nuestros valores. Quien controle esa región controlará una parte del comercio global “, indicó el presidente al abrir las sesiones en el Congreso de la Nación. La apertura estuvo marcada por un constante ida y vuelta del mandatario con la oposición, una crítica a los empresarios industriales y una defensa de la apertura comercial. Es en este sentido, dónde el mandatario defendió la política exterior de su gobierno de alineamiento total con el gigante del norte y ratificó el camino elegido. En este sentido, Milei aseguró que para enfrentar un escenario de disputa por el control del Atlántico Sur se requiere una “alianza estratégica”. “Eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. No se trata solo de una afinidad entre los presidentes, sino de una relación que ya nos permitió renegociar con el FMI, superar una crisis cambiaria e impulsar una nueva ola de inversión extranjera”, explicó el presidente que el año pasado contuvo el dólar con la intervención de Donald Trump antes de las elecciones legislativas. Para Milei, es hora de convertir la alianza con Estados Unidos en “una política de Estado”. “Tenemos que construir el siglo de las Américas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Hagamos a la Argentina y a América grandes nuevamente”, afirmó el presidente argentino. En este pasaje de su discurso, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, presente en el recinto se puso de pie y aplaudió las palabras del mandatario argentino. En este sentido, afirmó que la grandeza requiere “tiempo para hacerse realidad”, pero aseguró que Argentina está empezando a experimentar “procesos virtuosos”. Según el economista, comienza “una nueva era en la que las naciones compiten por organizar las cadenas de valor globales”. “Allí se dividirán las aguas entre países libres y países sometidos: sin moral se termina haciendo causa común con dictaduras; sin pericia, se termina a contramano de la historia”, afirmó el libertario. Asimismo, aseguró que Argentina tiene dos de los capitales más importantes que una Nación puede tener “sus recursos y su ubicación”. “Contamos con los minerales críticos que necesita Occidente para abastecer las cadenas de producción a escala, y nuestra ubicación en el extremo sur del continente, con presencia en la Antártida y salida a dos océanos, nos convierte en un eslabón clave de la cadena de valor de Occidente”, aseveró el economista y dio un mensaje sobre lo que Argentina tiene para ofrecer a su nuevo socio del norte. Milei aseguró que la neutralidad que Argentina sostuvo durante la Segunda Guerra Mundial y criticó la negativa de Néstor Kirchner a conformar una alianza regional comercial con Estados Unidos. “La neutralidad en la Segunda Guerra Mundial nos costó décadas de ostracismo, y con el “no al ALCA” le dijimos que no a la mayor economía del mundo. No nos puede volver a pasar", indico. “No podemos ser un país vulnerable ante amenazas externas. Por eso seguiremos fortaleciendo a las Fuerzas Armadas y elevándolas al nivel que demanda el contexto geopolítico”, adelantó el jefe del Poder Ejecutivo ante los legisladores. En este sentido, enumeró los puntos que la gestión consideró clave para el rearme de las Fuerzas Armadas, cómo “la modernización del equipamiento militar, con la incorporación de 24 aviones F-16, helicópteros Stryker y sistemas de defensa acorde a las amenazas actuales”. “Esta reforma del Estado no es opcional. Se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertemos en él definirá el destino de nuestro país”, sostuvo el presidente ante el nuevo alineamiento geopolítico que los libertarios eligieron para Argentina.