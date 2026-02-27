El presidente Javier Milei, compartió en su cuenta de X el anuncio que pronunció esta mañana el canciller Pablo Quirno al confirmar la solicitud de aplicación provisional del tratado Mercosur - UE. El país busca un crecimiento exportador de hasta el 122% en la próxima década. “A partir de la promulgación de la ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la presentación ante el Mercosur y la Unión Europea de las notas correspondientes, Argentina ha solicitado formalmente la aplicación provisional del acuerdo como fue aprobado el pasado Enero”, señaló el texto oficial. Tras la ratificación en el Congreso, este jueves, el gobierno busca avanzar con el acuerdo que promete redefinir el perfil comercial de la Argentina. Para la Casa Rosada, la ratificación es el trofeo de una “racha” política que incluye la reforma laboral y la media sanción de la Ley de Glaciares. Aunque Uruguay logró la primicia parlamentaria por pocas horas, Argentina se convirtió en el primer país del bloque en solicitar la aplicación provisional del tratado, un detalle técnico que el canciller Quirno celebró en X: “La Argentina será próspera”, sentenció. Luego de estos avances, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, convocó a una conferencia de prensa para activar el tratado de forma inmediata. Pese a la judicialización en curso, en su mensaje, Von der Leyen señaló que la Comisión aplicará provisionalmente el pacto comercial con Mercosur después de que ayer Uruguay y Argentina ratificaran el acuerdo. “La República Argentina notificó a los depositarios del acuerdo que ha cumplido y finalizado todos los procedimientos legales internos necesarios para su entrada en vigor y expresó su conformidad con su aplicación provisional”, expresó la Cancillería Argentina. Y destacó que “la Unión Europea y el Mercosur consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo, más de 700 millones de personas y un PIB de 22 millones de dólares”. De lograr que la iniciativa avances, se eliminarían aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y se proyecta un crecimiento significativo de las exportaciones argentinas en los próximos años. La victoria legislativa en el Senado fue contundente con 69 votos a favor y apenas 3 en contra. Durante el debate, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, sintetizó el cambio de paradigma: “El país decidió cambiar retraso por prosperidad. Durante mucho tiempo, Argentina miró al mundo como un enemigo; hoy estamos en la dimensión de competir y producir”. Noticia en desarrollo...