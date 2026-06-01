REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy lunes 1° de junio cotiza a $ 1380 para la compra y $ 1430 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El oficial cerró mayo con una suba acumulada de $ 25 respecto de abril (culminó a $ 1405) y se mantiene $ 50 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1377,20 para la compra y $ 1427,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1757,34.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante mayo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 3,4% correspondiente al dato del IPC de marzo 2026.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1859 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy lunes 1° de junio cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta.

Como el oficial, el paralelo también cerró el quinto mes del año con una suba de $ 25 respecto de abril ($ 1405). Desde que arrancó el año, no obstante, el paralelo acumula una baja de $ 100 (contra $ 1530 para la venta).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es nula.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 70 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 9844 millones en 83 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.191 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 1° de junio

El dólar oficial hoy lunes 1° de junio cotiza a $ 1430 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad financiera Compra Venta Banco de Galicia y Buenos Aires $ 1.370,00 $ 1.420,00 Banco de la Nación Argentina $ 1.380,00 $ 1.430,00 ICBC Argentina $ 1.355,00 $ 1.415,00 Banco BBVA Argentina $ 1365,00 $ 1415,00 Banco Supervielle $ 1.380,00 $ 1.430,00 Banco de la Ciudad de Buenos Aires $ 1350,00 $ 1410,00 Banco Patagonia $ 1.365,00 $ 1.415,00 Banco Hipotecario $ 1.375,00 $ 1.415,00 Banco Santander Argentina $ 1.370,00 $ 1.420,00 Brubank $ 1.370,00 $ 1.410,00 Banco Credicoop Cooperativo $ 1365,00 $ 1415,00 Banco Macro $ 1360,00 $ 1420,00 Banco Piano $ 1.370,00 $ 1.415,00 Banco de Comercio $ 1.370,00 $ 1.420,00

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