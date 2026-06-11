Dólar: la fortaleza del peso y la incertidumbre fiscal mantienen la divisa cerca de los $3.500.

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El comportamiento del dólar en Colombia vuelve a captar la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos. Aunque la moneda estadounidense mantiene una tendencia de debilidad frente al peso colombiano, todavía existen factores que impiden anticipar un rumbo definitivo para la tasa de cambio.

Durante las primeras operaciones de la jornada del 11 de junio, el precio del dólar registró movimientos a la baja y se acercó nuevamente a niveles que hace algunos meses parecían lejanos. Esta situación ha despertado interés en distintos sectores económicos, especialmente porque ocurre en medio de un escenario político y fiscal que continúa generando incertidumbre.

Los analistas coinciden en que la volatilidad seguirá siendo una de las principales características del mercado cambiario. Sin embargo, detrás de esta aparente estabilidad existen elementos que podrían provocar cambios bruscos en cualquier momento y que mantienen en alerta a quienes siguen de cerca la evolución del dólar en Colombia.

Dólar en Colombia: los factores que explican la fortaleza del peso colombiano

La divisa estadounidense cerró la jornada previa cerca de los $3.550, consolidando una tendencia que ha favorecido al peso colombiano durante buena parte del último año. De acuerdo con los análisis de mercado, la moneda local acumula una valorización significativa frente al dólar tanto en 2026 como en los últimos doce meses.

Sin embargo, los expertos consideran que esta fortaleza no garantiza una caída sostenida de la tasa de cambio. Entre los factores que siguen pesando sobre el mercado aparecen la cercanía de las elecciones presidenciales, las preocupaciones sobre la situación fiscal del país y las necesidades de financiamiento del Gobierno.

A esto se suma que los inversionistas continúan monitoreando los indicadores de incertidumbre económica. Aunque algunas mediciones muestran una reducción frente a meses anteriores, los niveles todavía permanecen por encima de los observados un año atrás, lo que mantiene la cautela entre los participantes del mercado.

Precio del dólar y volatilidad: qué esperan los analistas para las próximas semanas

El escenario internacional también juega un papel determinante en el comportamiento del precio del dólar. La evolución de la inflación en Estados Unidos y las decisiones de la Reserva Federal siguen siendo variables clave para los mercados emergentes, incluido Colombia.

Las expectativas de que la autoridad monetaria estadounidense mantenga las tasas de interés sin recortes durante el resto del año fortalecen el atractivo de los activos denominados en dólares. Esto limita la posibilidad de que la moneda norteamericana pierda valor de manera acelerada frente a divisas como el peso colombiano.

Desde el análisis técnico, los especialistas identifican una zona de soporte cercana a los $3.500 y una resistencia alrededor de los $3.650. Estos niveles se han convertido en referencias importantes para los operadores y ayudan a explicar por qué la expectativa predominante apunta a movimientos laterales.

Por ahora, el consenso del mercado es que el dólar en Colombia continuará registrando fluctuaciones relevantes en las próximas semanas. La combinación de factores políticos, fiscales e internacionales mantiene vigente un panorama de alta volatilidad, donde cualquier novedad podría modificar rápidamente el comportamiento de la tasa de cambio.