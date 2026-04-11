Tras una prolongada racha negativa, el comercio bilateral con Brasil dio señales de reactivación en el cierre del primer trimestre. Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), las exportaciones argentinas hacia el gigante regional registraron en marzo un aumento interanual del 13,1%, quebrando una serie de ocho meses consecutivos de bajas. El intercambio total entre ambos países alcanzó los u$s 2.597 millones en el tercer mes del año, lo que representa una suba del 1,5% respecto a marzo de 2025. Sin embargo, la cifra más impactante es la comparación mensual: frente a febrero de 2026, el intercambio creció un vertiginoso 36,2%. A pesar del repunte exportador, la balanza sigue siendo deficitaria para la Argentina, aunque con una mejora sustancial en los márgenes. En marzo, el saldo comercial fue negativo en u$s 342 millones producto de exportaciones por u$s 1.128 millones e importaciones desde Brasil por u$s 1.470 millones (estas últimas cayeron un 5,9% interanual). Si se analiza el primer trimestre de 2026, el rojo comercial acumulado es de u$s 698 millones, una cifra notoriamente inferior a los u$s 1.276 millones de déficit registrados en el mismo período del año pasado. Esta reducción del 45% en el déficit trimestral se explica tanto por la recuperación de las ventas propias como por la moderación en las compras al país vecino. El salto del 13,1% en las exportaciones argentinas estuvo traccionado principalmente por tres sectores clave: En la vereda de enfrente, la caída de las importaciones provenientes de Brasil (-5,9%) se debió fundamentalmente a una menor demanda de vehículos de carretera, partes y accesorios para automóviles y combustibles. El informe de la CAC destaca que Argentina logró consolidarse como el cuarto mayor proveedor de Brasil, ubicándose detrás de potencias como China (junto a Hong Kong y Macao), Estados Unidos y Alemania. Como comprador, el mercado argentino es aún más relevante para Brasil, posicionándose en el tercer lugar del ranking mundial, solo superado por la demanda de China y Estados Unidos. Mientras la relación bilateral se reacomoda, Brasil sigue mostrando una robustez envidiable en su frente externo. En marzo, sus exportaciones globales crecieron un 10% (u$s 31.603 millones), logrando un superávit comercial de u$s 6.405 millones. Con este resultado, el principal socio del bloque acumula 13 meses consecutivos con saldo positivo, en un contexto donde sus importaciones mundiales también crecen a tasas de dos dígitos (20,1%).