Pensiones No Contributivas de ANSES: cuánto cobran en octubre de 2026 con aumento y bono de $70.000.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC).

La suba se enmarca en la aplicación de la Ley de Movilidad, a través de la cual se aplican incrementos a los beneficiarios del organismo según el último dato de inflación publicado por el INDEC.

De cuánto es el aumento para los pensionados

ANSES aplicará una suba en octubre de 1,66% para los beneficiarios que deriva de la inflación registrada por el INDEC en agosto.

De esta manera, las Pensiones no Contributivas por Invalidez y Vejez escalarán hasta los $ 305.023,96. Al monto se le sumará el bono de $ 70.000, por lo que cobrarán un monto total de $ 375.023,96.

En caso de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el monto que se acreditará será de $ 418.598,81.

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuánto cobran en octubre de 2026 con aumento y bono de $70.000.

Cuánto cobran los jubilados en octubre

El aumento también será para el pleno de los jubilados. El haber mínimo escalará hasta los 435.748,51, monto al cual se deberá sumar el bono de $ 70.000 para un total de $ 505.748,51.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en octubre 2026

El cronograma de ANSES establece cinco fechas de pago, agrupadas de acuerdo con los últimos números del DNI . Según trascendió, las acreditaciones comenzarán el jueves 8 de octubre y finalizarán el jueves 15 de octubre.

Calendario de pagos

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.