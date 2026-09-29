Bajo una carpa montada en las instalaciones de La Hache Polo Club, en General Rodríguez, entre caballos, caminos de tierra y un desfile de autos Great Wall Motor (GWM), Gonzalo Ibarzabal se sube al escenario para presentar el nuevo vehículo de una marca que alguna vez miró como competencia: una automotriz china.

El protagonista de la jornada es el Haval H7, la nueva SUV de GWM que acaba de llegar a la Argentina con dos versiones distintas y precios desde los u$s 36.900.

Por detrás del ejecutivo, una pantalla proyecta los números que explican el desembarco que hoy representa GWM en el país.

Se habla de un crecimiento del 200% en patentamientos entre enero y agosto de 2026 contra el mismo período de 2025, unas 3500 unidades patentadas en lo que va del año y un objetivo de 5000 unidades para cerrar el ejercicio.

Minutos después fue el turno de Alejandro Nicolini, gerente general del Grupo Antelo, quien tomó el micrófono para poner esos números en contexto y contar cómo ve la evolución del mercado automotor, las expectativas para el año y el desafío de operar con una oferta cada vez más amplia de marcas.

De Nissan a GWM

La llegada de Ibarzabal al Grupo Antelo deja entrever la transformación que atraviesa la industria automotriz.

Durante años estuvo del otro lado de la competencia. Presidió Nissan Argentina entre abril de 2019 y diciembre de 2022. Ex director de Marketing y Ventas de la operación local de la automotriz japonesa, asumió el cargo cuando la empresa escalaba la producción local de la pick-up Frontier, su debut industrial en la Argentina.

Gonzalo Ibarzabal - Director Regional Grupo Antelo (Argentina, Uruguay y Paraguay)

Ahora está al frente del negocio automotor del Grupo Antelo para la Argentina, Paraguay y Uruguay, con responsabilidad sobre una cartera que incluye a GWM, Mitsubishi, Changan, JMEV y las incorporaciones recientes de Deepal, Soueast y Shacman.

El cambio de camiseta es tan reciente para él que, cuando le preguntan por las diferencias entre las culturas de trabajo, responde que “apenas pasaron 15 días”.

El grupo liderado por Manuel Antelo, ex dueño de Ciadea -licenciatario de Renault en la Argentina hasta 2001-, es uno de los principales importadores de vehículos de los tres países en los que tiene presencia.

En Uruguay, de hecho, es líder del mercado. Allí, comercializa las marcas Renault, Nissan, Great Wall Motors (GWM, Haval, Tank, Ora y Poer), Changan, Omoda & Jaecoo, Leapmotor, Deepal, JMEV, Zeekr, Xpeng y Avatr. En 2025, vendió en ese país 11.500 unidades, un share del 11,6 por ciento.

De competir contra las marcas chinas a liderar una

Cuando Ibarzabal estaba en Nissan, las automotrices tradicionales miraban el avance de los fabricantes chinos como una amenaza creciente. Hoy, desde GWM, su perspectiva es otra.

El nuevo director del negocio automotor de Antelo no habla de una disputa entre dos mundos opuestos. Señala que “la transformación actual responde a una evolución más profunda del negocio”.

La diferencia -agrega- está en la velocidad. Un producto que para la industria tradicional podía demandarle cinco o seis años entre desarrollo y llegada al mercado, ahora lo hace en aproximadamente dos años.

“Yo lo veo en transición”, define Ibarzabal cuando se le pregunta por el momento que atraviesa la industria global. Habla de fusiones, transformaciones y cambios que todavía están en desarrollo y advierte que se trata de un negocio con inversiones que requieren horizontes de 10 o 15 años.

Durante el último año de gestión de Ibarzabal en el país, Nissan produjo 19.500 unidades y pugnaba por escalar a 50.000 en 2023. Sin embargo, por las restricciones financieras y operativas que había en la Argentina en ese momento, no llegó a 30.000 en ese año, según datos del anuario de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Fue el mayor volumen de producción que alcanzó la japonesa. Cayó a 16.431 unidades en 2024 y a 9775 en 2025. En diciembre del año pasado, se discontinuó la producción.

Su salida de la compañía -aclara- no estuvo relacionada con la situación de la automotriz, que en estos días se encuentra negociando la venta de su operación comercial a una sociedad que tiene al grupo local Simpa, como inversor principal.

Después de varios años fuera del país, Ibarzabal quería regresar a la Argentina por razones personales y familiares y entendía que su ciclo dentro de Nissan había llegado a su fin.

La relación previa con el Grupo Antelo terminó de abrirle la puerta. El empresario ya había trabajado con el holding en 2015, cuando Antelo era importador de Nissan.

El desembarco de GWM y la apuesta por crecer

El Grupo Antelo tomó la representación local de GWM en 2018, el mismo año en el que sumó la representación de Mitsubishi. Desde entonces, la marca fue ampliando su oferta hasta alcanzar los 12 modelos que hoy tiene en el mercado argentino, con presencia en casi todos los segmentos.

El holding pasó de entregar 500 vehículos en 2024 a 3200 en 2025 y proyecta superar las 10.000 unidades en 2026.

Hoy el grupo cuenta con 30 concesionarios con puntos de venta y posventa. Por ello, una de las decisiones de GWM es buscar alternativas a los vehículos alcanzados por el esquema de cupos de importación, aun cuando eso implique pagar el arancel correspondiente.

El ejemplo elegido es el H7 4x4, que llega al mercado a u$s 36.900 y no está alcanzado por el cupo. La compañía lo considera un modelo estratégico porque le permite ampliar la oferta disponible sin quedar atada a esa restricción. Para fin de año, la expectativa es colocar unas 1000 unidades.

La apuesta también mira hacia Brasil. GWM trabaja sobre una estrategia regional y avanza con una segunda planta en ese país.