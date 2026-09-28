A través del Decreto 1108/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó la entrega de un nuevo bono para jubilados y pensionados en octubre.

Se trata de un refuerzo económico de manera extraordinaria que se abonará junto a los haberes del décimo mes del año. Además, se confirmó un incremento en la jubilación mínima.

El Gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados y pensionados en octubre 2026

El Ejecutivo nacional pagará un bono de $ 70.000 a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales manejadas por ANSES, incluyendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de 7 hijos (o más).

El decreto 1108/2026 establece que se otorgue “ un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) ”, que se abonará en carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno.

Cuánto cobrarán los jubilados en octubre

El bono entero llega solo a quienes cobran la jubilación mínima, que en octubre sube a $ 435.748,51 con el aumento confirmado del 1,66%.

Con el bono, los adultos mayores que cobren la mínima recibirán este monto en octubre:

Jubilación mínima en octubre : $ 435.748,51

Bono extraordinaro: $ 70.000

Total: $ 505.748,51

Ese monto funciona como tope. Los jubilados que cobran por encima de la mínima reciben un bono proporcional, que solo cubre la diferencia hasta llegar a $ 505.748,51. Por eso el refuerzo se achica a medida que el haber aumenta.

Jubilación mínima y máxima de octubre 2026 con el bono

Jubilación Octubre 2026 (1,66%) Con bono Mínima $ 435.748,51 $ 505.748,51 Máxima $ 2.932.174,85 Sin bono

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobrarán los jubilados en octubre

El calendario de pagos de ANSES se organiza de manera escalonada para evitar que todos los beneficiarios cobren el mismo día. La distribución se realiza teniendo en cuenta la terminación del DNI y el monto de la prestación.

Para octubre, el cronograma previsto comienza el jueves 8 para los jubilados que perciben el haber mínimo. Luego, las fechas avanzan progresivamente hasta completar las terminaciones del 0 al 9.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre

Jubilaciones que superan el haber mínimo