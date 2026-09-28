A través del Decreto 1108/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó la entrega de un nuevo bono para jubilados y pensionados en octubre.
Se trata de un refuerzo económico de manera extraordinaria que se abonará junto a los haberes del décimo mes del año. Además, se confirmó un incremento en la jubilación mínima.
El Gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados y pensionados en octubre 2026
El Ejecutivo nacional pagará un bono de $ 70.000 a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales manejadas por ANSES, incluyendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de 7 hijos (o más).
El decreto 1108/2026 establece que se otorgue “un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000)”, que se abonará en carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno.
Cuánto cobrarán los jubilados en octubre
El bono entero llega solo a quienes cobran la jubilación mínima, que en octubre sube a $ 435.748,51 con el aumento confirmado del 1,66%.
Con el bono, los adultos mayores que cobren la mínima recibirán este monto en octubre:
- Jubilación mínima en octubre: $ 435.748,51
- Bono extraordinaro: $ 70.000
- Total: $ 505.748,51
Ese monto funciona como tope. Los jubilados que cobran por encima de la mínima reciben un bono proporcional, que solo cubre la diferencia hasta llegar a $ 505.748,51. Por eso el refuerzo se achica a medida que el haber aumenta.
Jubilación mínima y máxima de octubre 2026 con el bono
|Jubilación
|Octubre 2026 (1,66%)
|Con bono
|Mínima
|$ 435.748,51
|$ 505.748,51
|Máxima
|$ 2.932.174,85
|Sin bono
Calendario de pagos ANSES: cuándo cobrarán los jubilados en octubre
El calendario de pagos de ANSES se organiza de manera escalonada para evitar que todos los beneficiarios cobren el mismo día. La distribución se realiza teniendo en cuenta la terminación del DNI y el monto de la prestación.
Para octubre, el cronograma previsto comienza el jueves 8 para los jubilados que perciben el haber mínimo. Luego, las fechas avanzan progresivamente hasta completar las terminaciones del 0 al 9.
Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminados en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre
Jubilaciones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre