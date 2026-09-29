El último trimestre del año será decisivo para el sector energético: el consorcio Argentina LNG, que busca convertir por primera vez al país en un exportador de gas natural licuado a gran escala, avanza en la firma de la decisión final de inversión (FDI) hacia fines de noviembre o principios de diciembre.

En tanto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín puso fecha al siguiente paso del megaproyecto: el inicio de las obras está previsto para febrero de 2027, siempre que se complete el esquema de financiamiento internacional.

El reciente compromiso del EXIM Bank de Estados Unidos, que anunció una línea de respaldo de hasta u$s 6000 millones para el proyecto, encorajó a Marín a dar detalles de fechas: “Con eso nos faltan tres cartas más y con los bancos, que hay muchos interesados, se larga el LNG y en febrero empezamos a hacer las obras”, afirmó en una entrevista radial.

El FDI no solo representa la aprobación definitiva del proyecto por parte de los socios, sino que habilitará el desembolso de cerca de u$s 29.000 millones que demandará la construcción del proyecto hasta su entrada en operación, prevista para 2031.

Para llegar a esa instancia, el consorcio busca cerrar el paquete de financiamiento internacional. Marín explicó que, además del respaldo del EXIM Bank, esperan firmar antes de fin de año cartas de intención con otras agencias de crédito a la exportación (ECA), que otorgarán garantías para que luego ingresen los bancos comerciales.

Marín comparó el esquema con una hipoteca: las agencias de crédito aportan las garantías sobre una parte importante del proyecto y eso facilita conseguir el financiamiento privado restante. Según explicó, una vez emitidas esas cartas de intención “es cuasi imposible” que luego no se concreten los créditos definitivos, aunque la firma formal demande varios meses.

El proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, la italiana Eni y XRG (ADNOC), contempla una inversión de u$s 51.000 millones y busca convertir al país en uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado.

Lo que viene

La hoja de ruta que describió Marín queda así:

Fin de noviembre-principios de diciembre: decisión final de inversión (FDI).

Antes de fin de año: cierre de las cartas de intención con agencias de crédito internacionales.

Febrero de 2027: inicio de las obras.

El cronograma complementa el avance comercial que el propio Marín había anticipado durante la conferencia Gastech en Bangkok, donde confirmó que el consorcio negocia contratos de venta de GNL con empresas de Japón, Italia y Alemania, paso considerado clave para alcanzar la decisión final de inversión.

Qué obras arrancarían

Según explicó el titular de YPF, el comienzo de los trabajos abarcará parte de la infraestructura necesaria para desarrollar el proyecto de exportación de GNL, entre ellas el gasoducto, el oleoducto asociado y la planta que se construirá en Río Negro, además de las obras vinculadas al desarrollo del complejo. El financiamiento del Ex-Im Bank está asociado justamente a componentes y contratistas estadounidenses que participarán de esas obras.

Petróleo récord: el millón de barriles, cada vez más cerca

Marín aseguró que la producción de petróleo de la Argentina alcanzará la cifra histórica del millón de barriles diarios entre fin de año y el primer trimestre de 2027, un nivel que marcaría un récord histórico para el país. Si bien evitó dar una fecha exacta porque “depende de todos los operadores” que desarrollan Vaca Muerta, sostuvo que el objetivo ya está al alcance.

En ese camino, destacó el aporte de YPF. La compañía ya opera unos 350.000 barriles diarios en Vaca Muerta y su producción propia ronda los 240.000 barriles por día, cifra que espera elevar a 250.000 o 255.000 barriles hacia fin de año.