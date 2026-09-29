Las encuestas anticipan un escenario de final abierto en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal tras la inhabilitación de Jair Bolsonaro.

Mientras las consultoras brasileñas miden la intención de voto y los medios argentinos seguimos el paso a paso de la contienda, Google Trends, la plataforma abierta y gratuita de Google, nos permite conocer otro indicador: qué temas y datos específicos buscan los argentinos.

Antes de analizar qué quieren saber los argentinos, entender el funcionamiento de la herramienta es clave. Google Trends es un servicio público y gratuito que procesa las búsquedas que hacen millones de usuarios diariamente en todo el mundo.

Para que podamos comparar regiones con poblaciones de escalas completamente distintas, la plataforma no expone volúmenes brutos sino estadísticas normalizadas en tiempo real.

El gráfico de interés a lo largo del tiempo de Google Trends y las elecciones en Brasil

Al comparar las búsquedas de “Lula da Silva” (en rojo) y “Flávio Bolsonaro” (en azul) en la Argentina, la plataforma muestra un gráfico de líneas trazado en una escala de 0 a 100.

El 100 representa el punto de mayor popularidad del término en el período elegido; un valor de 50 indica que en ese momento el tema generó la mitad de interés respecto de su punto máximo.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo alrededor de las figuras del presidente de Brasil y el hijo de Jair Bolsonaro.

A lo largo de la semana, la dinámica de este gráfico fue reflejando el impacto directo de las noticias que involucran a tal o cual candidato.

23 de septiembre

La curva de Lula alcanzó su punto máximo de búsquedas, impulsada por la repercusión de su discurso en la apertura de la Asamblea General de la ONU .

24 y 25 de septiembre

La línea azul de Flávio Bolsonaro registró subidas marcadas (superando los 75 puntos) a raíz de la polémica por la suspensión de cuentas de campaña en redes sociales y el respaldo de figuras internacionales a su candidatura.

27 y 28 de septiembre

Ambos nombres crecieron en simultáneo en el tramo final hacia los comicios, con una base de búsquedas en favor de Lula que se mantuvo más estable a lo largo de los días.

De todas maneras, para saber qué quisieron saber exactamente los internautas sobre cada candidato, tenemos que explorar las consultas relacionadas a cada uno de los nombres.

Las consultas relacionadas en Google Trends: qué buscan saber sobre cada candidato

Si el gráfico mide qué nombre concentró la atención, el apartado de consultas relacionadas muestra las palabras exactas que la gente ingresó en Google para informarse.

Google Trends agrupa estas búsquedas según su crecimiento en el período analizado:

Para Flávio Bolsonaro

Predominaron las búsquedas orientadas a verificar datos prácticos y de filiación política.

Entre los términos que más crecieron figuraron “cuando son las elecciones en brasil”, “jair bolsonaro” (+250%), “elecciones en brasil” (+130%) y “bolsonaro flavio” (+90%).

Para Lula da Silva

Las consultas reflejaron el impacto de temas coyunturales y virales.

En el tope del listado aparecieron “lula meta” (asociado al cruce por las redes sociales), “discurso de lula en la onu” y la combinación “bad bunny” / “bad bunny lula”, tras conocerse la autorización del artista puertorriqueño para usar uno de sus temas en la campaña del PT.

El mapa de interés por subregión

El mapa territorial de Google Trends muestra en qué provincias un tema generó mayor volumen de consultas en proporción al total de sus búsquedas locales.

Un aspecto clave que revela la plataforma en este desglose es el comportamiento y la velocidad con la que crecieron las búsquedas en cada caso.

El patrón de Lula da Silva

En la mayoría de las provincias, las consultas vinculadas al actual presidente registraron un comportamiento catalogado por Google como de “aumento puntual”.

Esto significa que, sobre un volumen constante de fondo, se produjeron saltos repentinos e intensos provocados por eventos específicos de la agenda mediática nacional e internacional.

El patrón de Flávio Bolsonaro

Distinto es el caso del candidato opositor, cuyas búsquedas no mostraron esa dinámica de saltos imprevistos en el mapa regional. En su lugar, presentaron porcentajes de crecimiento graduales y sostenidos (+250%, +130%, +90%).