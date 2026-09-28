La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya estableció el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Además, este mes habrá un aumento del 1,66% y un bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo.

Las fechas de acreditación se determinan de acuerdo con la terminación del DNI y tendrán una modificación por el feriado nacional del lunes 12 de octubre. Al tratarse de una jornada sin actividad bancaria, los pagos previstos para ese día pasarán al martes 13.

ANSES octubre 2026: cómo queda el calendario por el feriado

El feriado del lunes 12 de octubre genera un salto en las fechas de cobro de algunas prestaciones. De esta manera, después de las acreditaciones previstas para el viernes 9, el cronograma continuará el martes 13.

Los beneficiarios deberán prestar atención a la terminación de su DNI para saber qué día tienen disponible el pago.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobro en octubre 2026

Los titulares de PNC recibirán sus haberes según el último número de su DNI. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

ANSES octubre 2026: cómo queda el calendario por el feriado. Gemini.

Jubilaciones ANSES octubre 2026: cuándo cobro según el DNI

El calendario para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se divide en dos grupos: quienes perciben hasta el haber mínimo y quienes cobran un monto superior.

Jubilados que cobran hasta el haber mínimo

Para los beneficiarios cuyos haberes no superan el monto mínimo, las fechas de pago serán:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilados que cobran más que el haber mínimo

Quienes reciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo tendrán el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

ANSES octubre 2026: aumento del 1,66% y bono de $70.000. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hasta cuándo puedo cobrar los haberes de octubre

Para las prestaciones correspondientes a este período, ANSES estableció como fecha límite de validez de las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y los Comprobantes de Pago el 10 de noviembre de 2026.

Por ese motivo, los beneficiarios deberán asegurarse de retirar los fondos o utilizarlos mediante los medios de pago habilitados antes de esa fecha.

ANSES octubre 2026: aumento del 1,66% y bono de $70.000

Además del calendario de pagos, ANSES informó que en octubre de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 1,66%, de acuerdo con la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

A su vez, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el monto total a cobrar llegará a $505.748,51, compuesto por un haber mínimo de $435.748,51 más el bono.

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, ANSES estableció un bono proporcional hasta alcanzar los $505.748,51.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total será de $418.598,81, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $375.023,96, en ambos casos con el bono de $70.000 incluido.

También se actualizarán las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $156.588; la AUH por Hijo con Discapacidad, de $509.863; y la Asignación Familiar por Hijo, de $78.304 para el primer rango de ingresos.

Todos estos pagos se realizarán de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario habitual de ANSES.