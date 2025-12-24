ANSES anunció el pago de la Prestación por Desempleo en diciembre, un beneficio clave para quienes perdieron su trabajo formal. El monto puede alcanzar hasta $ 334.800, según el salario previo y la situación laboral del beneficiario.

Este bono se liquida siguiendo el cronograma oficial por terminación de DNI y continuará acreditándose después de Navidad.

El objetivo es acompañar a trabajadores que quedaron sin empleo por despido sin causa, fin de contrato u otras situaciones previstas en la ley.

¿Qué es la Prestación por Desempleo?

Es un seguro social que paga ANSES a quienes tenían empleo registrado y fueron desvinculados. No se otorga de manera automática: el solicitante debe cumplir con requisitos de aportes.

El cálculo del monto se basa en el mejor promedio salarial de los últimos seis meses trabajados y se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

¿Quiénes pueden cobrar y cuáles son los requisitos?

Trabajadores permanentes: mínimo seis meses de aportes en los últimos tres años.

Eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses en tres años.

Construcción: al menos ocho meses de aportes en los dos años previos al fin de obra.

¿Cuánto se paga en diciembre?

El tope máximo es de $ 334.800, tras una actualización del 1,95%. Cada beneficiario recibe un monto distinto según su salario anterior.

Calendario de cobro después de Navidad

El 26 de diciembre cobran quienes tienen DNI terminados en 4 y 5. El resto seguirá según el cronograma oficial de ANSES.

Este beneficio se mantiene como uno de los principales apoyos económicos de fin de año para personas desempleadas.