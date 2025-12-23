ANSES confirmó la mejor noticia y todas estas personas recibirán un aumento en enero: a quiénes beneficia Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento que impactará de forma directa en miles de beneficiarios a partir de enero de 2026.

La medida alcanza a aquellas personas que sean titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad y, además del incremento mensual, se mantendrá un refuerzo extraordinario y también habrá mejoras en las asignaciones familiares del SUAF, lo que amplía el alcance del beneficio.

Aumento confirmado para la PNC por discapacidad en enero

La PNC por discapacidad equivale al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Su actualización se rige por la inflación de dos meses atrás, según lo establecido en el Decreto 274/2024.

Por su parte, y si bien el INDEC informó una inflación del 2,5%, ANSES aplica el cálculo con dos decimales. Por ese motivo, el ajuste real que se verá reflejado en enero será del 2,47%. Con este aumento, el haber mensual pasará a ser de $244.509,52.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad fue confirmada dentro del Presupuesto 2026. De esta manera, el ingreso total que recibirán los beneficiarios de la PNC a por discapacidad a través de ANSES ascenderá a $314.509,52 en enero.

Quiénes cobran el bono y cuánto se paga en total

El bono de $70.000 continuará siendo percibido por quienes cobran la PNC por invalidez, al igual que otros grupos de prestaciones mínimas. Este refuerzo se paga de manera mensual y busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Con la combinación del haber actualizado y el bono, los titulares de esta prestación social tendrán un ingreso que supera los $314 mil. Por su parte, la ANSES aún no confirmó cuándo iniciará el calendario de pagos de enero pero el orden será según el último número de la terminación del DNI.

Asignaciones familiares del SUAF: los nuevos montos

Otro punto destacado del anuncio tiene que ver con las asignaciones familiares del SUAF. Las personas que cobran una PNC por invalidez laboral pueden acceder a estos beneficios si tienen hijos menores de edad o hijos con discapacidad a cargo, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos.

Actualmente, en el primer rango del SUAF, se pagan $61.252 por hijo menor y $199.434 por hijo con discapacidad. Desde enero de 2026, estos montos subirán a $62.765 y $204.360, respectivamente, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto que buscaba desvincular estas asignaciones de la movilidad previsional.