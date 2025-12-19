Cambia la AUH: el Gobierno modificó la forma de pago e impactará en todos los beneficiarios

Bono navideño de $ 40.000 para jubilados de ANSES: quiénes reciben el plus en diciembre

El Gobierno nacional confirmó un cambio clave en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Asignación por Embarazo (AUE): desde ahora, ANSES dejarán de retener el 20% del beneficio y comenzará a pagar el monto completo todos los meses, sin necesidad de realizar un trámite presencial anual.

La medida apunta a simplificar el acceso a las asignaciones y reducir las demoras en los pagos. Se trata de una modificación que impacta de lleno en uno de los programas sociales más importantes del país, que alcanza a millones de niños, niñas y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.

Qué cambia con el nuevo esquema de pago de la AUH

Hasta ahora, ANSES abonaba el 80% del monto mensual de la AUH y retenía el 20% restante, que se acumulaba a lo largo del año. Ese dinero solo se liberaba una vez presentada la Libreta AUH, el documento que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Con el nuevo esquema, el organismo previsional depositará el 100% del beneficio todos los meses, sin aplicar retenciones automáticas.

De esta manera, las familias ya no deberán esperar al cierre del año para cobrar el monto total.

La libreta AUH sigue siendo obligatoria, pero cambia el control

Aunque ya no será necesaria su presentación presencial para cobrar el total del beneficio, desde Anses aclararon que los controles de salud, educación y vacunación continúan siendo un requisito obligatorio para mantener la asignación.

La diferencia central es que, a partir de ahora, la verificación se realizará de forma automática y permanente a través del cruce de datos entre los sistemas del Estado, como salud y educación.

En caso de detectarse incumplimientos, el pago del beneficio podrá verse suspendido o afectado, aun cuando no haya retención mensual.

Cómo consultar y completar la Libreta AUH de manera digital

Anses recordó que las familias pueden revisar y gestionar la Libreta AUH de forma online, sin necesidad de acercarse a una oficina: