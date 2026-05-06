Desde hace ya casi un año que Havanna consolida su expansión internacional de la mano de Costco, una de las cadenas de retail mayorista más grandes del mundo, y un socio clave de la empresa marplatense para escalar su presencia en nuevos mercados. Así, desembarcó en los Estados Unidos y en Taiwán y pretendía hacerlo también en Medio Oriente a través de un máster franquiciado. Pero la histórica marca de alfajores tuvo que reconfigurar su hoja de ruta global y poner en pausa su desembarco tras la escalada del conflicto geopolítico. “Estamos en negociaciones en algunos países de Medio Oriente, pero ahora está todo con freno de mano para esa zona”, apuntó Alan Aurich, CEO de la compañía a El Cronista. Havanna comenzó su internacionalización en 2003 cuando fue adquirida por el fondo de inversión privado Inverlat, actual dueño de la marca. Hoy la empresa tiene más de 500 locales entre propios y franquicias: 280 en la Argentina y 230 en el exterior (Brasil, Perú, Paraguay, Chile, España y Bolivia). Además, tiene operaciones de distribución en los Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Taiwán, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Colombia. El paso más reciente y ambicioso de esa expansión es la apertura de una planta de producción en Valencia, España, que demandó una inversión de 3,5 millones de euros, desde donde buscará mejorar la distribución en el Viejo Continente y acelerar su desembarco en Asia. El desembarco en España también abre la puerta a nuevas alianzas comerciales. Havanna mantiene conversaciones con distintos actores interesados en llevar la marca a Asia y así lo hacía en Medio Oriente, especialmente Emiratos Árabes. Hoy los envíos llegan a esos mercados de manera esporádica, pero la empresa apunta a construir una presencia más estable. En lo que va del año, Havanna abrió cinco locales en el país y proyecta 15 aperturas más durante 2026. Sin embargo, Aurich advirtió que, debido al aumento en el costo de construcción, están “siendo muy cuidadosos con los nuevos locales que abrimos”, dijo. “Estamos trayendo maquinaria nueva a nuestra fábrica y abriendo una en España para abastecer ese y nuevos mercado”, sostuvo. De tal modo, la compañía proyecta aumentar su capacidad productiva en un 10% en la Argentina, tras una inversión aproximada de u$s 10 millones. Actualmente, Havanna elabora unos 100 millones de productos anuales, entre alfajores, Havannets y chocolates.