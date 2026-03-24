La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) gestiona las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios de la seguridad social en Argentina. El Cronista cubre de forma continua y actualizada todas las novedades del organismo, desde los calendarios mensuales de pago hasta los cambios normativos que afectan a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Cada mes, vas a encontrar en nuestra web el calendario completo de cobros de ANSES, organizado por tipo de beneficio y terminación de DNI. Jubilados, pensionados, titulares de la AUH, la AUE, el SUAF y las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen fechas diferenciadas. Cuando hay feriados o fines de semana largos, el organismo suele adelantar algunos pagos y el medio informa los cambios con anticipación. ANSES administra las jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino. Los haberes se actualizan periódicamente y cada ajuste define nuevos montos mínimos y máximos. El sistema contempla distintas situaciones: la jubilación ordinaria, el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a quienes no completan los aportes exigidos para acceder a la jubilación ordinaria. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) son prestaciones destinadas a grupos específicos de la población. SUAF agrupa las asignaciones para trabajadores en relación de dependencia, en sus distintas modalidades. La Ayuda Escolar Anual se acredita cada inicio de ciclo lectivo a los titulares de asignaciones y AUH. El gobierno nacional dispone periódicamente bonos adicionales para determinados grupos de beneficiarios de ANSES. Estos pagos se anuncian por decreto, varían en monto y alcance. Las condiciones del sistema previsional argentino cambian con frecuencia: los montos se actualizan periódicamente, los bonos se anuncian con poco margen de anticipación y los calendarios varían mes a mes.