El recibo de sueldo emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el documento clave de la liquidación mensual de jubilaciones y pensiones.

Para el beneficiario de cada prestación, es indispensable verificar la correcta aplicación tanto de los haberes como de las deducciones de cada mes.

Consultá tu recibo de sueldo en Mi ANSES

Antes de adentrarnos en los códigos, es fundamental que conozcas el paso a paso para acceder a tu comprobante. Solo necesitás contar con tu cuil y clave de la seguridad social.

Ingresá a Mi ANSÉS .

Seleccioná “jubilaciones y pensiones” en el menú principal.

Hacé clic en “consultar recibos de haberes” para descargarlo.

Los conceptos clave en tu recibo de sueldo: haber bruto vs. haber neto

Para entender realmente cuánto dinero llega a tu bolsillo, debés distinguir entre estos dos valores:

Haber bruto: Es el total de los ingresos o cobros que te corresponden antes de cualquier descuento. Incluye la suma de todos los conceptos a tu favor . Este monto se usa como base para calcular las deducciones obligatorias .

Haber neto (importe a cobrar): Es el dinero final que vos recibís efectivamente en tu cuenta bancaria. Se calcula restando todos los descuentos aplicados al haber bruto.

Verificá siempre que la resta de tus descuentos al haber bruto sea igual al “importe neto a cobrar”.

¿Qué pasa con mis deudas o préstamos de ANSES?

El total de los descuentos por deudas y cuotas de préstamos (créditos, mutuales, etc.) no puede superar el 20% (o 30% en casos especiales) de tus ingresos netos mensuales.

Este límite se aplica luego de restar los descuentos obligatorios (como el de PAMI). Si vos notás que te descuentan de más, tenés derecho a iniciar un reclamo ante ANSES.

Recibo de sueldo: uno por uno, los conceptos referidos al cobro

Estos códigos representan los ingresos que conforman tu jubilación o pensión.

Prestación básica universal (PBU): Es la prestación básica para quienes hayan alcanzado la edad y todos los años de aportes necesarios durante su vida laboral.

Prestación compensatoria (PC): Se otorga por los aportes hasta el 30/06/1994.

Fuente: Archivo

Prestación adicional por permanencia (PAP): Se otorga por los aportes con posterioridad al 30/06/1994.

Reparación histórica: Es el ajuste de la jubilación por aceptación voluntaria para actualizar haberes.

Prestación anual complementaria: Es el aguinaldo que se cobra junto con los haberes de junio y diciembre.

Bono extraordinario previsional: Es el bono otorgado por el gobierno nacional (ayuda económica previsional).

Retro suplemento dinario: Es la diferencia entre el haber percibido y el 82% del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Bonificación por zona austral: Es una bonificación del 40% que reciben quienes viven en la región patagónica.

Complemento al haber mínimo: Es la diferencia que reciben todos los haberes inferiores a una jubilación mínima para alcanzar ese monto.

Asignación por hijo y asignación por cónyuge: Son los montos mensuales adicionales por cargas de familia.

Conceptos referidos a descuentos en tu recibo de sueldo

Estos códigos representan las deducciones que se restan a tu haber bruto y que debés revisar con atención.

Obra social: Es el descuento destinado a tu obra social (por ejemplo, PAMI descuenta el 3% sobre la mínima y el 6% sobre el excedente).

Descuento prestación anual complementaria: Es el aporte a tu obra social que se calcula sobre el aguinaldo.

Créditos ANSES: Si tenés un crédito del organismo, la cuota se descuenta aquí.

Cuota moratoria y retroactivo cuotas moratoria: Estos conceptos están relacionados con el plan de moratoria que realizaste para completar tus años de aportes.

Descuentos de mutuales y otras entidades: Son las deducciones por préstamos, cuota social o servicios especiales de mutuales, cooperativas u otras instituciones.

Impuesto a las Ganancias: Es el descuento por este impuesto de acuerdo a tu condición frente a la ley.