El bono se pagará junto con los haberes.

Como ocurre habitualmente, la ANSES entregará un bono adicional de $ 70.000 para jubilados y pensionados que se sumará al haber mensual, el cual tendrá un aumento del 1,66% por la fórmula de actualización por IPC.

Junto con el plus, la jubilación mínima pasará a ser de $ 505.748,51 . El monto surge de la suma de $ 435.748,51, correspondiente al haber básico de ANSES, y el refuerzo de $ 70.000.

No obstante, la Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el bono no alcanzará a todos los jubilados y pensionados, de modo tal que es para un determinado grupo.

Bono para jubilados: quiénes pueden cobrarlo en octubre

El bono de $70.000 se otorga en forma completa a quienes perciben un haber previsional igual o inferior al mínimo, fijado en $435.748,51 este mes. Para quienes superan ese monto, el bono es proporcional y se calcula de manera que el ingreso total no exceda los $505.748,51 (cifra que se desprende de la suma del haber mínimo y el total del bono)

En resumen, el pago completo corresponde a los titulares que, considerando la totalidad de sus prestaciones vigentes, perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional.

Montos actualizados de ANSES Anses

Por ejemplo, si una persona recibe $ 445.748,51, accederá a un plus de $ 60.000. Mientras tanto, si un titular cobra $ 495.748,51, el bono será de $ 10.000.

Quienes perciban ingresos previsionales superiores a $505.748,51 no recibirán el bono, ya que superan el tope establecido para acceder al refuerzo de octubre. En estos casos, el haber mensual se cobrará sin el adicional extraordinario.

¿Cómo se pagará el bono?

El bono extra que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social se pagará automáticamente junto con los haberes, en la fecha de pago establecida.

Esto significa, por su parte, que no deben realizarse trámites extra. Asimismo, el monto se acreditará en la cuenta de cada jubilado y/o titular de una pensión.

ANSES: cuándo se pagan las jubilaciones y pensiones

La ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados de octubre , el cual se pagará conforme al último número del Documento Nacional de Identidad.

Jubilados y pensionados que no superan la mínima

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilados y pensionados que superan la mínima