La propuesta legislativa busca modificar el nombre de la terminal ubicada debajo de la avenida Triunvirato, entre Monroe y Franklin D. Roosevelt.

Tras varios intentos por modificar la cartelería oficial de la red de subterráneos, el expediente inició su recorrido formal en las comisiones del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires.

Criterios de identidad territorial y referencias geográficas en la red de subterráneos

Los fundamentos de la medida sostienen que las estaciones del transporte público deben cumplir una función primordial de orientación espacial y geolocalización para los usuarios, evitando el uso de denominaciones asociadas a debates o controversias político-ideológicas.

Según la iniciativa, simplificar el nombre a “Villa Urquiza” facilitará la identificación inmediata de la terminal tanto para los vecinos como para los pasajeros que realizan el trasbordo con la estación General Urquiza del Ferrocarril Mitre.

Wikimedia

Para respaldar el pedido de unificación territorial, los legisladores tomaron como referencia otras paradas de la misma línea que incorporan la identidad de los barrios en su cartelería:

De los Incas - Parque Chas: Estación de la Línea B que combina la avenida principal con el barrio.

Tronador - Villa Ortúzar: Parada que vincula la arteria vial con su entorno comunal.

Medrano - Almagro: Une la referencia vial con la zona geográfica.

Los detalles del expediente impulsado en la Legislatura de la Ciudad

El proyecto de ley 3067-D-2026 fue ingresado formalmente a la Legislatura porteña el 30 de septiembre de 2026.

La iniciativa lleva la firma de la legisladora Sandra Mónica Rey como autora principal, acompañada por los diputados Juan Ignacio Fernández, Solana Pelayo y Leonardo Saifert como coautores.

El expediente fue trasladado a la Comisión de Cultura de la Legislatura, donde iniciará su debate técnico antes de definir si resulta factible su tratamiento en el recinto.

Para concretar la modificación en el mapa del transporte porteño, el procedimiento requiere cumplir con el esquema legislativo correspondiente a la imposición o sustitución de nombres en espacios e infraestructura pública .

El sumario es de carácter abierto para el público y se puede ver a detalle entrando a la página oficial de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un debate de más de una década: la cronología del nombre de la cabecera de la Línea B

la discusión por la identidad de la terminal comenzó antes de su inauguración, en julio del 2013.

A pesar de que el proyecto original contemplaba denominar a la parada como “Villa Urquiza” , la legislatura decidió nombrarla como “Juan Manuel de Rosas”.

Ante los reclamos comunitarios por preservar la identidad barrial, en 2015 se aprobó una fórmula de compromiso que derivó en el nombre compuesto “Juan Manuel de Rosas - Villa Urquiza”.

El debate no terminó allí. En abril de 2024, la misma Sandra Mónica Rey presentó una nueva iniciativa para renombrar la estación como “Monroe - Villa Urquiza”,