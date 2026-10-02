En el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las personas mayores de 16 años podrán constituir de manera voluntaria el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social.

Esta herramienta permite recibir de manera digital y segura notificaciones, resoluciones, citaciones y otros comunicados de ANSES. Las comunicaciones estarán disponibles en la sección Mi Buzón, dentro de Mi ANSES.

¿Cómo gestionar el Domicilio Electrónico de ANSES?

Para gestionar el Domicilio Electrónico, los interesados deben ingresar al portal oficial de ANSES o a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social . Una vez dentro, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a “Domicilio y datos de contacto”. Seleccionar la opción “Domicilio electrónico”. Registrar un correo electrónico personal, único y validado . Completar la solicitud y aceptar la constitución del domicilio electrónico.

ANSES aclaró que la elección del domicilio electrónico es definitiva y queda vigente desde el momento en que es aceptada.

El Domicilio Electrónico permite centralizar las comunicaciones de ANSES dentro de Mi ANSES. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Domicilio Electrónico de la Seguridad Social: qué es

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es una herramienta que permite centralizar las comunicaciones de ANSES en un espacio digital asociado a cada usuario.

A través de Mi Buzón, los titulares podrán consultar las notificaciones y comunicaciones que ANSES les envíe, sin necesidad de recibirlas exclusivamente por medios físicos.

Por el momento, el acceso a Mi Buzón se realiza a través de anses.gob.ar, ingresando a la sección Mi ANSES.

La medida forma parte del proceso de digitalización de los trámites y comunicaciones que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano y busca facilitar el acceso de los ciudadanos a las notificaciones vinculadas con la Seguridad Social.

Para obtener más información sobre el funcionamiento y los requisitos, los interesados pueden consultar la sección “Domicilio Electrónico de la Seguridad Social” disponible en el sitio oficial de ANSES.