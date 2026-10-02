La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de octubre y todos los beneficiarios ya cuentan con la posibilidad de consultar la fecha de cobro según la prestación que reciban.

Entre los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones, figuran quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH). Los depósitos de ambos programas se realizarán en el mismo período y según la terminación del DNI.

Cabe destacar que algunos beneficiarios contarán con la posibilidad de cobrar antes del feriado nacional del 12 de octubre, mientras que el resto percibirá sus ingresos a partir del martes 13.

¿Quiénes son los titulares de AUH y AFH que cobrarán primero en octubre?

El calendario de pagos que difundió la ANSES a través de su sitio web oficial establece dos fechas de acreditación de haberes y asignaciones antes del feriado por el Día de la Raza.

Los depósitos se llevarán adelante el jueves 8 y viernes 9 de octubre y alcanzará a los titulares de AUH y AFH con DNI terminados en 0 y 1, respectivamente.

¿Qué documentos cobran el 13, 14, 15 y 16 de octubre?

Los depósitos de AUH y AFH, así como también de jubilaciones y pensiones, comenzarán a realizarse en la previa del segundo fin de semana de octubre y se retomarán después del feriado nacional que se conmemorará el próximo lunes 12.

A partir del martes 13 de octubre, las entregas de dinero se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Martes 13 de octubre : DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre : DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre : DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Calendario de pagos de octubre completo para titulares de AUH y AFH

Jueves 8 de octubre : DNI terminado en 0 .

Viernes 9 de octubre : DNI terminado en 1 .

Martes 13 de octubre : DNI terminado en 2 .

Miércoles 14 de octubre : DNI terminado en 3 .

Jueves 15 de octubre : DNI terminado en 4 .

Viernes 16 de octubre : DNI terminado en 5 .

Lunes 19 de octubre : DNI terminado en 6 .

Martes 20 de octubre : DNI terminado en 7 .

Miércoles 21 de octubre : DNI terminado en 8 .

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

El calendario completo de depósitos de AUH y AFH en octubre. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuáles son los requisitos para cobrar AUH y AFH?

Las condiciones para acceder a esta asistencia varían según se trate de la AUH o la AFH.

Requisitos para cobrar AFH

La Asignación Familiar por Hijo está dirigida a:

Trabajadores sen relación de dependencia, rurales o de temporada.

Monotributistas

Personas que cobran a través de una ART.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de jubilaciones y pensiones.

Personas que cobran una Pensión honorífica de Veteranos de Guerra.

Titulares de una Pensión no contributiva por Invalidez o una asignación por trasplante.

Para acceder, el titular debe tener actualizados sus datos personales y los de su grupo familiar en ANSES, además de informar un medio de cobro.

Los depósitos de AUH y AFH, así como también de jubilaciones y pensiones, comenzarán a realizarse el jueves 8 de octubre. (Foto: ANSES) anses

El hijo debe ser menor de 18 años, soltero y residir en el país. En caso de discapacidad, no existe límite de edad y se requiere una autorización vigente de ANSES.

Además, los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes vigentes. Esta condición no se aplica a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Requisitos para cobrar AUH

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

Desocupados.

Trabajadores no registrados o sin aportes.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales

El titular debe ser argentino y residir en el país. En el caso de extranjeros o naturalizados, se requieren al menos dos años de residencia en Argentina.

El hijo debe ser menor de 18 años y soltero. Para hijos con discapacidad, no existe límite de edad.