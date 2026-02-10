El Indec divulgará hoy uno de sus índices de inflación más polémicos desde que arrancó la gestión de Javier Milei. Será el correspondiente a la medición de enero. En principio, estaba previsto que se hiciera con una nueva metodología. Pero el Gobierno decidió que no era el momento adecuado. En el medio, la ciudad de Buenos Aires entregó un dato que resultó inquietante. Durante el mes de enero el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 3,1%. La trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 31,7%. El número resultó el más alto relevado por la ciudad desde marzo de 2025, cuando había sido de 3,2%. Durante ese mes, la medición nacional del Indec fue del 3,7%. Pero no existe una correlación directa entre la medición de CABA con el indicador nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó que espera una inflación del 2,5%. Según relevamientos realizadas por consultoras, el indicador estaba en torno al 2,4%. Para las encuestadoras consultadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de enero será de 2,4%, una aceleración de 0,4 puntos respecto de la encuesta de diciembre. “El grueso de la suba responde a estacionales (15,8%) tras subas en turismo y verduras. Pero el precio estacional que más incidencia tiene es la ropa, que deflacionó 2%, a la vez que pesa dos puntos porcentuales. más en el IPC Nacional que en el IPC CABA, lo que sería un contrapeso en la medición del total del país”, detallo un análisis de Equilibra. “Calculamos el IPC Nacional a partir de variaciones de los diferentes rubros de CABA, pero utilizando los ponderadores del IPC Nacional y nuestros relevamientos propios para los ítems donde la inflación de CABA no es representativa de la Nacional (por ejemplo, transporte de pasajeros de aire que subió 43% en CABA). Este cálculo arroja una suba del IPC Nacional de alrededor de 2,4% en ene-26, es decir, un descenso de 0,4 p.p. contra diciembre”, agrega Equilibra. Para el primer mes del año, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta una inflación de 2,4% para enero. Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), la inflación de enero sería de 2,3%. En ambos casos, las estimaciones se ubican por debajo de la inflación de diciembre (2,8%). Según mediciones de alta frecuencia, la primera semana de febrero tuvo aumentos en alimentos y bebidas del 2,5%. En supermercados y empresas de consumo masivo reconocen, por lo bajo, que hubo subas “superiores” a las del resto del año. Las consultoras ya vienen manejando algunos datos preliminares de febrero. En Equilibra, tenían a febrero con un IPC del 2,4% con la “nueva” metodología, que finalmente no se usará. Mientras que EcoGo también proyectaba un 2,4% con los nuevos ponderadores. Desde mayo, el índice general de precios viene en una tendencia creciente. Hasta agosto, venía por debajo del 2%: 1,5% (en mayo), 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto. Desde allí, vino un período de aceleración: 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y, finalmente, 2,8% en diciembre. La inflación interanual para enero sería de 32%, ligeramente superior a la de diciembre (31,5%), lo que empina la aceleración de la medición interanual que se registra desde octubre. La inflación de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7%, La suba al 3,2% es un salto. La metodología usada por CABA es diferente a la nacional. Se rige por un modelo actualizado en 2018, mientras que el Indec utiliza la Encuesta Permanente de Hogares de 2004-2005. Los rubros que más crecieron en Buenos Aires son Recreación y Cultura (7,4%), Restaurantes y Hoteles (5,3%), Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (4%) y Transporte (3,7%). En los primeros rubros, el ponderador porteño les otorga más importancia que el nacional. Educación fue la división que tuvo el menor aumento en enero (0,1%). La categoría Prendas de vestir y calzado (-1%) cerró con variación negativa. Al mismo tiempo, los precios de los bienes en CABA subieron 2,3% en enero, mientras que los de los servicios escalaron 3,5%, lo que demuestra que fueron estos últimos los que motorizaron al alza la inflación promedio. De acuerdo con el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados en GBA, la inflación general de enero fue de 2,7% mensual, mientras que la inflación núcleo avanzó 2,5%. Con respecto al dato interanual, el IPC alcanzó el 31,3%. Eco Go coincidió al proyectar una suba del 2,4% en enero y señalaron que “la suba estuvo liderada por la categoría de verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual”. La medición de C&T sobre precios minoristas en el Gran Buenos Aires reflejó un alza mensual de 2,4% en enero, lo que muestra una evolución del 29,2% en doce meses. También aceleraron los importes de la carne, al ubicarse en torno al 5%, aunque la consultora que dirige María Castiglioni aclaró que se trató “del menor ritmo desde octubre”.