Del IPC al changuito: qué pasó en las góndolas con los precios más sensibles de abril

Los precios mayoristas aceleraron en abril y registraron una suba mensual del 5,2%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato corresponde al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y supera la variación del mes previo, con el sector energético como principal responsable del salto.

En la comparación interanual, el IPIM acumula un incremento del 30,8%, mientras que en lo que va de 2026 el alza llega al 11,6%.

El petróleo, en el centro de la escena

El protagonista del mes fue, sin dudas, el sector energético. El rubro Petróleo crudo y gas registró una variación mensual del 22,9% y fue el componente que más incidió en el índice general, aportando 2,09 puntos porcentuales de los 5,16 totales del IPIM. Le siguieron los Productos refinados del petróleo, con una suba mensual del 13,6% y una incidencia de 1,63 puntos porcentuales.

En lo que va del año, el petróleo crudo y el gas acumulan una escalada del 62,3%, consolidándose como la categoría de mayor presión inflacionaria en la cadena de producción.

Inflación mayorista: qué subió y qué bajó en el mes

Dentro de los productos nacionales —que treparon un 5,3% en el mes— se destacaron también las subas en Productos de caucho y plástico (+7,4%), Sustancias y productos químicos (+5,1%) y Alimentos y bebidas (+2,2%).

En sentido contrario, algunos rubros registraron caídas. Los Productos agropecuarios bajaron un 0,6% mensual, mientras que Vehículos automotores, carrocerías y repuestos cedieron 1,0% y los Productos metálicos básicos retrocedieron 1,6%.

Los productos importados mostraron una variación mensual del 2,5%.

Los otros índices mayoristas

El informe del INDEC también publicó los datos del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) —que excluye el efecto impositivo— y del Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación percibida directamente por el productor local.

El IPIB subió 4,8% en el mes (+29,6% interanual; +10,3% acumulado en el año), mientras que el IPP registró una variación idéntica del 4,8% mensual (+30,9% interanual; +10,3% acumulado).

En ambos casos, la energía primaria fue el principal motor: los productos primarios avanzaron 7,9% en el IPIB y 7,5% en el IPP durante abril.

Una mirada al acumulado del año

En los primeros cuatro meses de 2026, los precios mayoristas acumulan un alza del 11,6% medidos por el IPIM. Los rubros que más escalaron desde diciembre son el Petróleo crudo y gas (+62,3%), los Productos pesqueros (+23,9%) y los Productos refinados del petróleo (+25,0%).

En el otro extremo, los Productos metálicos básicos son el único sector que registra una variación acumulada negativa en el año, con una caída del 2,4%.

Qué dijo el Gobierno sobre el aumento del IPIM

El ministro de Economía, Luis Caputo, no fue ajeno al alza del índice y opinó que “si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra”.

En ese mismo sentido, el titular del Palacio de Hacienda remarcó: “Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 p.p. del nivel general”.

✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 5,2% mensual y 30,8% interanual en abril

✅ Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 19, 2026

“Excluyendo estas cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril y 23% interanual”, esgrimió Caputo.

El costo de construir también presiona: la obra privada subió 3,1% en abril

En paralelo, el INDEC publicó el Índice del Costo de la Construcción (ICC) para el Gran Buenos Aires, que registró una suba mensual del 3,1% en abril. En la comparación interanual, el índice acumula un alza del 30,2%, y en lo que va de 2026 ya suma 10,1%.

El incremento del mes fue parejo entre los tres capítulos que componen el índice: Materiales subió 2,9%, Mano de obra trepó 3,1% y Gastos generales avanzó 3,3%. Este último capítulo acumula en doce meses un salto del 29,8%.

La pauta de la UOCRA y las tarifas, detrás de la suba

Dos factores explican buena parte del alza de abril. Por un lado, el acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el 31 de marzo, que entró en vigencia en abril e impactó tanto en el capítulo Mano de obra —con una suba del 3,1% mensual, que lleva el interanual al 38%— como en Gastos generales, a través del ítem “Sereno”. Los subcontratos de mano de obra fueron el componente más dinámico, con una variación mensual del 6,0%.

Por otro lado, el capítulo Gastos generales absorbió la actualización de tarifas eléctricas aprobada por el ENRE para Edenor y Edesur, más incrementos en los valores de conexión de agua, cloaca y gas autorizados por los entes reguladores.

Entre los materiales, los productos plásticos (+8,5%), los productos aislantes (+6,8%) y las mesadas de granito (+6,2%) lideraron las subas del mes. En sentido contrario, los ascensores cayeron 0,9% y el hierro para la construcción retrocedió 0,4%.